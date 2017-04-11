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Больше, чем поэт
12.04
1084
14
#МойПервыйМитинг
28.03
388
3
Майдан нетунеядцев
26.03
1709
12
Убийство Дениса Вороненкова
26.03
5138
19
#МеняНеВзяли
23.03
548
5
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Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03
10499
72
Убийство Дениса Вороненкова
26.03
5138
19
Теракт в петербургском метро
6.04
5127
25
Ненаша Дрокова
19.03
3212
20
Урок правильной позиции
22.03
2897
10
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Котик дня
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dpmmax
@A_Kapustin: Школьников сгоняют на новый фильм Бекмамбетова (
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)
11.04 12:42 |
A_Kapustin
Посты дня
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная
Ярослав Никитенко
12.04 23:32 |
163
Общественная деятельность порой не даёт спать, рано утром соседи немного в шоке постучались ко мне
Березкин готов заплатить за РБК "около $100 млн"
hmland
12.04 12:55 |
399
Березкина называют "тенью" Ковальчуков. С мая 2016 года РБК, как говорят, уже пребывает в состоянии "операционного управления" со стороны Национальной медиа-группы. Но юридически решено оформить все на Березкина
Про Пулитцеровскую премию NYT и "Медузу"
Ivan Kolpakov
12.04 12:41 |
465
Статья в NYT основана на двух репортажах Туровского — что я имею в виду? Я имею в виду, что фактура буквально позаимствована из материалов Дани
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
znachit_net
12.04 12:35 |
853
Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
"Даже мои родители против меня"
Трым Разрушитель-Надежд
12.04 09:07 |
784
В Тюмени травят 17-тилетнего парня за расклейку листовок о фильме "Он вам не Димон"
Выбор редактора
В соцзащите наткнулась на...ОБЭП!
Мария Милославская
11.04 22:46 |
1053
Сотрудников при приёме документов очень сильно интересовало как же мать троих детей воспитывает их одна и платит за квартиру
Роскосмос признал доминирование Маска
hueviebin1
11.04 14:00 |
1370
Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ и блогеры, называя эту вот ступень Маска "макаронным монстром"
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
metodi4ka
9.04 20:53 |
1072
Запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018
Фото дня
Организатора казанского арт-пикета "Наш дурдом голосует за Путина" намерены привлечь к административной ответственности
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Митинг против терроризма в Москве
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Губернатор Ленобласти поехал сегодня на работу на метро в знак солидарности с петербуржцами
(
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В школе №556 в Санкт-Петербурге школьников поставили к стенке для проведения оперативно-профилактического мероприятия с использованием служебно-розыскной собаки
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Что прислал Димон
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Видео дня
Тиллерсон отказался общаться с журналистами после встречи с Лавровым
В Екатеринбурге прошла акция "Обними пруд" в защиту пруда от строительства церкви
Скорбим по спискам
Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва
Взрыв на станции петербургского метрополитена "Технологический институт"
Полиция увела скрипача с репетиции за участие в митинге 26 марта против коррупции
Речь Сокурова в поддержку политзаключённых и задержанных 26 марта
Полицейский без сознания на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве
"Тает лёд" от группы "Грибы" спародировали в "Вечернем Урганте"
Убийство Дениса Вороненкова. Видео РБК-Украина
Цитаты дня
Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет.
11.04 |
Иван Давыдов
Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе?
6.04 |
Петр Шкуматов
Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт.
4.04 |
dimitriyenteo
Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года.
3.04 |
www.facebook.com
Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности.
3.04 |
Alexander Kynev
На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений.
2.04 |
Юлия Галямина
Статьи дня
Чем заняться жителям политического Чернобыля
Александр Морозов
11.04 08:49 |
393
Химатака в Сирии уничтожила прежние планы Путина и грозит нас всех накрыть колпаком внешней изоляции. Мудро готовиться к худшему
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко
6.04 18:00 |
763
Публикуем истории выживших свидетелей
События
#ДимонОтветит
29.03 |
10499
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |
1597
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
3225
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |
2089
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |
1084
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
“BESTTODAY” 2010
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Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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