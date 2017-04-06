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Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03
329
3
Майдан нетунеядцев
26.03
1607
12
Убийство Дениса Вороненкова
26.03
5018
19
#МеняНеВзяли
23.03
453
5
Без Евровидения
23.03
3078
18
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#ДимонОтветит
29.03
10206
72
Убийство Дениса Вороненкова
26.03
5018
19
Теракт в петербургском метро
6.04
4658
25
Ненаша Дрокова
19.03
3103
20
Без Евровидения
23.03
3078
18
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Котик дня
от
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dpmmax
Сбор массовки на митинг 6 апреля в Москве (
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)
6.04 13:59 |
Постправда
Посты дня
Я и челюсть Гитлера
Eva Merkacheva
6.04 17:22 |
913
Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
Фабрика скорби
plushev
6.04 16:26 |
649
Организация "Антимайдан" организовала поставку скорбящих под телекамеры по любому поводу
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
Serguei Parkhomenko
6.04 12:50 |
1293
«Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… На любовь им дай - и пусть идут…»
Не понимаю
Margarita Simonyan
5.04 15:13 |
1073
Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские?
Приходите завтра в 17 на Манежку
Sergey Dorenko Rasstriga
5.04 14:23 |
893
Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев
Выбор редактора
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров
philologist
5.04 11:50 |
839
Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам
Расскажу истории террористов
Oksana Trufanova
4.04 14:17 |
1636
Второй отбывал наказание в тюрьме Верхнеуральска, осужден за теракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома
Террорист в Петербурге был гражданином России
Николай Миронов
4.04 14:07 |
1140
Тут многие заговорили про необходимость ужесточения миграционного законодательства, в частности о введении визового режима
Фото дня
Митинг против терроризма в Москве
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Губернатор Ленобласти поехал сегодня на работу на метро в знак солидарности с петербуржцами
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В школе №556 в Санкт-Петербурге школьников поставили к стенке для проведения оперативно-профилактического мероприятия с использованием служебно-розыскной собаки
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Что прислал Димон
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Дмитрий Песков на Земле Франца-Иосифа
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Видео дня
Скорбим по спискам
Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва
Взрыв на станции петербургского метрополитена "Технологический институт"
Полиция увела скрипача с репетиции за участие в митинге 26 марта против коррупции
Речь Сокурова в поддержку политзаключённых и задержанных 26 марта
Полицейский без сознания на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве
"Тает лёд" от группы "Грибы" спародировали в "Вечернем Урганте"
Убийство Дениса Вороненкова. Видео РБК-Украина
Первые секунды после убийства депутата РФ в центре Киева, у Premier Palace. 18+
Денег нет? Держите!
Цитаты дня
Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе?
6.04 |
Петр Шкуматов
Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт.
4.04 |
dimitriyenteo
Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года.
3.04 |
www.facebook.com
Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности.
3.04 |
Alexander Kynev
На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений.
2.04 |
Юлия Галямина
Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы.
1.04 |
www.facebook.com
Статьи дня
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко
6.04 18:00 |
197
Публикуем истории выживших свидетелей
"Сюзанна" и молодой месье
Олеся Шмагун
6.04 12:46 |
200
Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина
События
Исаакиевский раздор
17.03 |
3566
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |
1541
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
3078
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |
1996
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
Книги
Ноб Дилан
18.10 |
5399
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
“BESTTODAY” 2010
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Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша