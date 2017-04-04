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#МойПервыйМитинг
28.03
307
3
#МеняНеВзяли
23.03
421
5
Урок правильной позиции
22.03
2807
10
Выпал из дела Магнитского
22.03
1319
6
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03
1064
10
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Убийство Дениса Вороненкова
26.03
4914
19
Теракт в петербургском метро
4.04
3848
24
Ненаша Дрокова
19.03
3069
20
Без Евровидения
23.03
3020
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Котик дня
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dpmmax
@5th_kolonna: "Дочка видного единоросса, экс-главы Саратова беспокоится о состоянии дорог в родном городе" (
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)
4.04 14:52 |
5th_kolonna
Посты дня
LiveJournal: важные изменения
livejournal
4.04 15:23 |
418
Сервис в части ведения блогов переходит под управление российского юридического лица - ООО "Суп Медиа". Это решение основано на желании стать ближе к пользователям, большая часть которых проживает на территории Европы и России
Расскажу истории террористов
Oksana Trufanova
4.04 14:17 |
1044
Второй отбывал наказание в тюрьме Верхнеуральска, осужден за теракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома
Террорист в Петербурге был гражданином России
Николай Миронов
4.04 14:07 |
779
Тут многие заговорили про необходимость ужесточения миграционного законодательства, в частности о введении визового режима
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева
Ilya Shumanov
4.04 13:40 |
586
Арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро
Sonia Troshina
3.04 16:10 |
1400
Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон)
Выбор редактора
Лето близко
Dmitry Gudkov
31.03 22:58 |
1563
Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
Чья это дочь?
polydi
31.03 16:06 |
3269
На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
Европа отменяет визы
macos
31.03 16:04 |
1331
Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
Фото дня
Губернатор Ленобласти поехал сегодня на работу на метро в знак солидарности с петербуржцами
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В школе №556 в Санкт-Петербурге школьников поставили к стенке для проведения оперативно-профилактического мероприятия с использованием служебно-розыскной собаки
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Что прислал Димон
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Дмитрий Песков на Земле Франца-Иосифа
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Задержание участницы антикоррупционного митинга ОМОНом
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Видео дня
Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва
Взрыв на станции петербургского метрополитена "Технологический институт"
Полиция увела скрипача с репетиции за участие в митинге 26 марта против коррупции
Речь Сокурова в поддержку политзаключённых и задержанных 26 марта
Полицейский без сознания на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве
"Тает лёд" от группы "Грибы" спародировали в "Вечернем Урганте"
Убийство Дениса Вороненкова. Видео РБК-Украина
Первые секунды после убийства депутата РФ в центре Киева, у Premier Palace. 18+
Денег нет? Держите!
Сторонника Навального забрали в полицию прямо с уроков
Цитаты дня
Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт.
4.04 |
dimitriyenteo
Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года.
3.04 |
www.facebook.com
Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности.
3.04 |
Alexander Kynev
На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений.
2.04 |
Юлия Галямина
Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы.
1.04 |
www.facebook.com
Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет.
1.04 |
Elena Zelinskaya
Статьи дня
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты
Василий Жарков
3.04 08:37 |
306
В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости
Люди с аутизмом должны быть с нами
Мария Божович
2.04 11:53 |
617
В России живет минимум 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра
События
Исаакиевский раздор
17.03 |
3536
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |
1522
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |
9170
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |
1955
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
Книги
Ноб Дилан
18.10 |
5386
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
“BESTTODAY” 2010
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Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша