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|Sonia Troshina 3.04 16:10 | 853
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|Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон)
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|Oleg Shein 2.04 15:09 | 1015
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|Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину
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|Vladimir Varfolomeev 1.04 21:24 | 1642
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|Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
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|Dmitry Gudkov 31.03 22:58 | 1401
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|Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
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|polydi 31.03 16:06 | 3002
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|На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
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