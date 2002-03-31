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Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 130 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 258 число записей 5
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1158 число записей 6
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 894 число записей 10
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2706 число записей 20
 
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Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 9521 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 4585 число записей 19
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3345 число записей 18
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 2719 число записей 18
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2706 число записей 20
 
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Посты дня
Мутная история
blogVladimir Varfolomeev    1.04 21:24 |  число просмотров 623
Мутная история Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
 
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 698
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 2002
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
Европа отменяет визы
blogmacos    31.03 16:04 |  число просмотров 647
Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
Мозговой штурм
blogmi3ch    31.03 16:01 |  число просмотров 1363
Мозговой штурм После воскресных прогулок по всей стране все чаще звучит вопрос: «И что дальше?» Я вам расскажу – что можно делать дальше
 
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Выбор редактора
Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 1846
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2142
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 2615
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
1.04 |
blog Elena Zelinskaya
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
" Путин и Медведев сейчас смотрят канал Навального, потому что телевизор ничего им не показывает. "
26.03 |
blog Max Trudolubov
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
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Статьи дня
Облако против пирамиды
Андрей Мирошниченко  31.03 23:20 |  число просмотров 172
Облако против пирамиды Социальная сеть — не только коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но и коллективный организатор.
Секретные фонды однокурсников Медведева
Анна Байдакова  29.03 16:46 |  число просмотров 490
Секретные фонды однокурсников Медведева Почему связанные с именем премьер-министра организации отказываются рассказать о своих добрых делах?
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События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3063
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1087
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8740
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1495
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4963
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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