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|Vladimir Varfolomeev 1.04 21:24 | 623
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|Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
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|Dmitry Gudkov 31.03 22:58 | 698
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|Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
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|polydi 31.03 16:06 | 2002
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|На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
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|macos 31.03 16:04 | 647
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|Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
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|mi3ch 31.03 16:01 | 1363
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|После воскресных прогулок по всей стране все чаще звучит вопрос: «И что дальше?»
Я вам расскажу – что можно делать дальше
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