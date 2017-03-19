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Сюжеты
Самый могущественный человек в мире
18.03
1082
12
Исаакиевский раздор
17.03
2880
21
"Расстреливать и вешать"
16.03
547
5
Навальный идет в президенты
15.03
3863
47
Митинг 26 марта
15.03
1869
6
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Собянин и хрущовки
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2878
20
Ненаша Дрокова
19.03
2357
20
Чуркин скончался
22.02
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Немного о либеральных ценностях (
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)
19.03 13:58 |
5th_kolonna
Посты дня
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было
Pavel Chikov
20.03 16:11 |
570
21 февраля 2017 года на проспекте Победы неонацисты Архипов и Халилов брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
Vladimir Osechkin
19.03 19:37 |
1168
В "Лефортово" или 99/1 такой номер бы не прошёл. Потому его и содержали в №5. Для того чтобы убить. Без ведома спецслужб Евдокимова убить просто не могли
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ
Elena L. Rusakova
19.03 13:42 |
948
Знаменитый цветник засыпан землёй, дёрн местами срыт, чтобы изобразить плац-парад там, где его нет и быть не может
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
Команда Навального
19.03 13:16 |
819
Директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора
Инновационный способ кражи денег с банковских карт
a-nalgin
18.03 11:13 |
1793
Банк России бьёт тревогу. Всего полгода потребовалось карточным мошенникам, чтобы овладеть на практике технологией дистанционной кражи денег с банковских платёжных карт
Выбор редактора
Найден чек 2013 года
Mr R-Club
17.03 14:31 |
2044
Продуктовая инфляция за неполных 4 года 94%
Покушение на Путина?
irek-murtazin
16.03 23:46 |
1589
Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
Navalny
16.03 22:40 |
1167
Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
Фото дня
Облитый зеленкой оппозиционер Алексей Навальный дает интервью барнаульским журналистам
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Очередь на общественный транспорт в микрорайоне Солнцево-парк этой зимой
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Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске с Навальным
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Митинг в защиту Санкт-Петербурга
(
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Одна из самых известных сторонниц прокремлевского движения "Наши" Мария Дрокова получила грин-карту США
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Видео дня
Сторонника Навального забрали в полицию прямо с уроков
Моуриньо покормил игрока бананом во время матча с «Ростовом
В Латвии продолжаются споры вокруг легионеров Waffen-SS
Киселев вышел в народ и попал на НОД
Фильм CNN о Владимире Путине
Путин о болезни Медведева: «Не уберегли»
Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Eurovision 2017 - Russia)
Наталья Поклонская спела и сыграла «Мурку» на рояле
Дети ворвались в прямой эфир Би-би-си
Гитлер и 7 млн просмотров "Димона"
Цитаты дня
Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство.
19.03 |
whalesgohigh
Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер".
17.03 |
Солнечный шторм
Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты.
17.03 |
politburo2
Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом
5.03 |
Valery Solovei
Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге.
3.03 |
Андрей Иванов
Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре.
2.03 |
mich261213
Статьи дня
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас»
Дмитрий Крылов
19.03 19:50 |
412
Участник резонансной аварии на МКАД, сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края 22-летний Игорь Ишаев разразился угрозами в адрес обидчиков в соцсетях
"Ребята, я поняла: мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию"
19.03 14:02 |
308
"А у вас есть мнение? Нет! Вы почитайте. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти... Если говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие источники"
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |
1306
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |
940
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |
8625
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |
3351
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
Книги
Ноб Дилан
18.10 |
4880
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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