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Самый могущественный человек в мире
18.03
1033
12
Исаакиевский раздор
17.03
2859
21
Навальный идет в президенты
15.03
3845
47
Собянин и хрущовки
14.03
2854
20
Доступная среда
13.03
1848
11
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Поклонская и мироточащий бюст
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Собянин и хрущовки
14.03
2854
20
Чуркин скончался
22.02
2200
19
Секскитальцы
28.02
2058
10
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Котик дня
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Журналиста «Лайфа» уволили за эти комментарии в фейсбуке (
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)
18.03 11:51 |
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Посты дня
Инновационный способ кражи денег с банковских карт
a-nalgin
18.03 11:13 |
804
Банк России бьёт тревогу. Всего полгода потребовалось карточным мошенникам, чтобы овладеть на практике технологией дистанционной кражи денег с банковских платёжных карт
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы"
Oleg Kozyrev
18.03 09:57 |
440
После запрета Свидетелей Иеговы мы получим в России 170 000 заключенных за веру
Подарок нам на день дураков
Dmitry Gudkov
17.03 15:42 |
1199
Они приняли «закон Тимченко» во втором чтении. Сегодня, по-прежнему тихой сапой.
Родина тебя бросит, сынок
Pavel Chikov
17.03 14:47 |
843
Лидера "России молодой" Максима Мищенко арестовали в зале суда и отправили на 2,5 года в колонию общего режима.
Найден чек 2013 года
Mr R-Club
17.03 14:31 |
1396
Продуктовая инфляция за неполных 4 года 94%
Выбор редактора
Другой правды нет
Olga Karatch
17.03 13:31 |
729
Какие-то очень глупые или очень подлые люди злонамеренно вкидывают в "широкие массы" идею про то, что молодежь избивали российские спецслужбы, а Лукашенко про это "не знал"
Покушение на Путина?
irek-murtazin
16.03 23:46 |
1263
Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
Navalny
16.03 22:40 |
845
Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
Фото дня
Митинг в защиту Санкт-Петербурга
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Одна из самых известных сторонниц прокремлевского движения "Наши" Мария Дрокова получила грин-карту США
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Осужденная за госизмену из-за sms Оксана Севастиди вышла на свободу
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Российские болельщики подарили пледы британским фанатам перед матчем "Ростова" с "Манчестер Юнайтед"
(
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Освобожденный Ильдар Дадин вышел на одиночный пикет против пыток в тюрьмах и колониях
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Видео дня
Моуриньо покормил игрока бананом во время матча с «Ростовом
В Латвии продолжаются споры вокруг легионеров Waffen-SS
Киселев вышел в народ и попал на НОД
Фильм CNN о Владимире Путине
Путин о болезни Медведева: «Не уберегли»
Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Eurovision 2017 - Russia)
Наталья Поклонская спела и сыграла «Мурку» на рояле
Дети ворвались в прямой эфир Би-би-си
Гитлер и 7 млн просмотров "Димона"
Группа феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга в Международный женский день 8 марта провела протестную акцию у стен Кремля.
Цитаты дня
Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер".
17.03 |
Солнечный шторм
Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты.
17.03 |
politburo2
Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом
5.03 |
Valery Solovei
Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге.
3.03 |
Андрей Иванов
Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре.
2.03 |
mich261213
Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка.
2.03 |
Maxmet Talzak
Статьи дня
Трех воспитательниц судят за убийство девочки
Андрей Соколов
18.03 12:07 |
134
В ярославском православном приюте годами издевались над детьми
Бывший лидер «России молодой» получил 2,5 года тюрьмы
18.03 12:05 |
83
Суд признал его виновным в похищении средств, выделенных на социальную поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и их родственников
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |
1296
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |
922
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |
8613
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |
3320
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
Книги
Ноб Дилан
18.10 |
4872
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
“BESTTODAY” 2010
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Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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