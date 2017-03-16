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Сюжеты
Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1033 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2859 число записей 21
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3845 число записей 47
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2854 число записей 20
 
Доступная среда
13.03 число просмотров 1848 число записей 11
 
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Димон держится
3.03 число просмотров 4101 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3140 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2854 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2200 число записей 19
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 2058 число записей 10
 
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Посты дня
Инновационный способ кражи денег с банковских карт
bloga-nalgin    18.03 11:13 |  число просмотров 804
Инновационный способ кражи денег с банковских карт Банк России бьёт тревогу. Всего полгода потребовалось карточным мошенникам, чтобы овладеть на практике технологией дистанционной кражи денег с банковских платёжных карт
 
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы"
blogOleg Kozyrev    18.03 09:57 |  число просмотров 440
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы" После запрета Свидетелей Иеговы мы получим в России 170 000 заключенных за веру
 
Подарок нам на день дураков
blogDmitry Gudkov    17.03 15:42 |  число просмотров 1199
Подарок нам на день дураков Они приняли «закон Тимченко» во втором чтении. Сегодня, по-прежнему тихой сапой.
 
Родина тебя бросит, сынок
blogPavel Chikov    17.03 14:47 |  число просмотров 843
Родина тебя бросит, сынок Лидера "России молодой" Максима Мищенко арестовали в зале суда и отправили на 2,5 года в колонию общего режима.
 
Найден чек 2013 года
blogMr R-Club    17.03 14:31 |  число просмотров 1396
Найден чек 2013 года Продуктовая инфляция за неполных 4 года 94%
 
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Выбор редактора
Другой правды нет
blogOlga Karatch    17.03 13:31 |  число просмотров 729
Другой правды нет Какие-то очень глупые или очень подлые люди злонамеренно вкидывают в "широкие массы" идею про то, что молодежь избивали российские спецслужбы, а Лукашенко про это "не знал"
 
Покушение на Путина?
blogirek-murtazin    16.03 23:46 |  число просмотров 1263
Покушение на Путина? Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
 
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
blogNavalny    16.03 22:40 |  число просмотров 845
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата) Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
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Статьи дня
Трех воспитательниц судят за убийство девочки
Андрей Соколов  18.03 12:07 |  число просмотров 134
Трех воспитательниц судят за убийство девочки В ярославском православном приюте годами издевались над детьми
Бывший лидер «России молодой» получил 2,5 года тюрьмы
 18.03 12:05 |  число просмотров 83
Бывший лидер «России молодой» получил 2,5 года тюрьмы Суд признал его виновным в похищении средств, выделенных на социальную поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и их родственников
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1296
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 922
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8613
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3320
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4872
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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