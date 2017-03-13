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|Стикеры с рекламой расследования про премьера Медведева (Источник)
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|13.03 17:42 | naytova_l
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|www.facebook.com 13.03 20:02 | 110
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|Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
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|varlamov 13.03 18:23 | 320
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|Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
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|Alexey Ostudin 13.03 14:13 | 450
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|Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала?
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|powestka 13.03 13:03 | 427
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|Это полноценная война между хацкерами и производителями, где найденные дыры продают за большие бабки. Удалённо взломать сложно
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|metodi4ka 13.03 12:58 | 699
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|Самойлову отправляют в Киев, в том числе, потому что по украинским законам полувоенного времени ее не должны пустить в страну
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