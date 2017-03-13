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Сюжеты
Собянин и хрущовки
12.03 число просмотров 2747 число записей 19
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3039 число записей 18
 
Пермская трагедия
4.03 число просмотров 1778 число записей 4
 
Болотное дело
3.03 число просмотров 251754 число записей 660
 
Димон держится
3.03 число просмотров 3949 число записей 31
 
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3.03 число просмотров 3949 число записей 31
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3442 число записей 10
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3039 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
12.03 число просмотров 2747 число записей 19
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2388 число записей 17
 
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Котик дня
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  • Стикеры с рекламой расследования про премьера Медведева
  • Стикеры с рекламой расследования про премьера Медведева (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    13.03 17:42 | blognaytova_l


Посты дня
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом
www.facebook.com    13.03 20:02 |  число просмотров 110
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
 
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
blogvarlamov    13.03 18:23 |  число просмотров 320
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
Пару слов о Евровидении
blogAlexey Ostudin    13.03 14:13 |  число просмотров 450
Пару слов о Евровидении Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала?
 
Безопасность в мессенджерах
blogpowestka    13.03 13:03 |  число просмотров 427
Безопасность в мессенджерах Это полноценная война между хацкерами и производителями, где найденные дыры продают за большие бабки. Удалённо взломать сложно
 
Почему Самойлову отправляют в Киев
blogmetodi4ka    13.03 12:58 |  число просмотров 699
Почему Самойлову отправляют в Киев Самойлову отправляют в Киев, в том числе, потому что по украинским законам полувоенного времени ее не должны пустить в страну
 
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Выбор редактора
Выходные на слете американских консерваторов
www.facebook.com    12.03 23:42 |  число просмотров 924
Выходные на слете американских консерваторов Автомашины без водителя - 2-3 года и в серию. Гиперлуп - уже испытан, теперь вопрос чисто экономический - где выгоднее поезд со скоростью 200-400 км в час, а где нужно 1000-1200. Возвращаемые корабли - обыденность.
 
Как может поменяться мир за какие-то 3 твита!
www.facebook.com    12.03 11:36 |  число просмотров 1198
Как может поменяться мир за какие-то 3 твита! Вице–президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв заявил, что при помощи своего Powerwall 2 компания может построить достаточно ёмкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии
 
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале
blogAnastasia Zotova    11.03 15:40 |  число просмотров 1726
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале Редакторов заставляли ночевать у приглашенных гостей, чтобы никто из конкурентов перед съемками их не увел
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
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Статьи дня
«Быть, а не казаться — мой девиз»
Анастасия Гейн  7.03 08:28 |  число просмотров 1532
«Быть, а не казаться — мой девиз» Что известно о судье, посадившем Евгению Чудновец
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Елена Дьякова  6.03 15:18 |  число просмотров 1470
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно? На строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными подметками — консенсус на сей предмет не сложился
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1249
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5484
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8560
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3284
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4832
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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