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|Константин Янкаускас 9.03 16:35 | 1003
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|То, что эти взносы пойдут на строительство новых домов - неправда. Потому что взносы эти платятся не в бюджет, а в Фонд капитального ремонта
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|leonid_volkov 9.03 13:31 | 1351
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|Такая легко проверяемая чушь: на самом деле, увы, она у нас вдвое выше, чем в ЕС в среднем; из всех стран ЕС только в Румынии хуже, чем в России
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|Кох Альфред 9.03 13:08 | 1189
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|Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя.
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