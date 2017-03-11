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Сюжеты
Собянин и хрущовки
12.03 число просмотров 2691 число записей 19
 
Пермская трагедия
4.03 число просмотров 1763 число записей 4
 
Болотное дело
3.03 число просмотров 251682 число записей 660
 
Димон держится
3.03 число просмотров 3892 число записей 31
 
Столетие Революции
2.03 число просмотров 257 число записей 3
 
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Димон держится
3.03 число просмотров 3892 число записей 31
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3428 число записей 10
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 2974 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
12.03 число просмотров 2691 число записей 19
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2378 число записей 17
 
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Посты дня
Как может поменяться мир за какие-то 3 твита!
www.facebook.com    12.03 11:36 |  число просмотров 152
Как может поменяться мир за какие-то 3 твита! Вице–президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв заявил, что при помощи своего Powerwall 2 компания может построить достаточно ёмкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии
 
Уничтожен цветник перед зданием Московского университета
blogElena L. Rusakova    12.03 11:26 |  число просмотров 166
Уничтожен цветник перед зданием Московского университета 64 года он радовал глаз и запечатлен на миллионах открыток. Этих пионов и туй больше нет
 
Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди
blogIvan Pavlov    11.03 15:49 |  число просмотров 284
Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди Встречать нашу подзащитную у проходной легендарного СИЗО будет адвокат Евгений Смирнов
 
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале
blogAnastasia Zotova    11.03 15:40 |  число просмотров 1094
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале Редакторов заставляли ночевать у приглашенных гостей, чтобы никто из конкурентов перед съемками их не увел
 
Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве
blogDmitry Gudkov    11.03 09:21 |  число просмотров 797
Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве Переселение будет принудительным. То есть два месяца на решение — а потом выселение по суду
 
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Выбор редактора
Собянин не собирается возвращать жителям пятиэтажек уже заплаченные взносы за капремонт
blogКонстантин Янкаускас    9.03 16:35 |  число просмотров 1003
Собянин не собирается возвращать жителям пятиэтажек уже заплаченные взносы за капремонт То, что эти взносы пойдут на строительство новых домов - неправда. Потому что взносы эти платятся не в бюджет, а в Фонд капитального ремонта
 
Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе
blogleonid_volkov    9.03 13:31 |  число просмотров 1351
Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе Такая легко проверяемая чушь: на самом деле, увы, она у нас вдвое выше, чем в ЕС в среднем; из всех стран ЕС только в Румынии хуже, чем в России
 
Как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы
blogКох Альфред    9.03 13:08 |  число просмотров 1189
Как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя.
 
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Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
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Статьи дня
«Быть, а не казаться — мой девиз»
Анастасия Гейн  7.03 08:28 |  число просмотров 1358
«Быть, а не казаться — мой девиз» Что известно о судье, посадившем Евгению Чудновец
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Елена Дьякова  6.03 15:18 |  число просмотров 1307
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно? На строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными подметками — консенсус на сей предмет не сложился
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1236
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5465
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8544
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3274
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4822
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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