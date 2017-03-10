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|В Instagram Медведева — его реакция на расслеование Навального (Источник)
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|10.03 17:24 | Navalny
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|www.facebook.com 10.03 18:04 | 275
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|Очень удобно, приехал на эвакуаторе, поставил знак, погрузил машины вместе со знаком и дело сделано. Как потом автомобилист будет доказывать, что знака не было?
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|Ilya Shumanov 10.03 17:46 | 284
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|Переплатив ему примерно половину стоимости дома (около $40 млн). Тоже бывает. Покупал без оценки и даже не посмотрев его
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|Dmitry Gudkov 10.03 17:27 | 234
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|Я не собираюсь вступаться за бывших депутатов, но важно (и подло) другое. Честно скажите: виноваты в том-то и том-то. Плохо поет. Замужем не за тем. Двойное гражданство. Не ходит к студентам. Скажите!
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|Vsevolod Chaplin 10.03 17:11 | 305
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|Психологический комфорт всей этой публики надо, наконец, разрушить. Чем вот плох, например, - для начала дискуссии - такой набор решений. 1. Отмена моратория на смертную казнь для изменников Родины
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|Oleg Shein 10.03 16:08 | 200
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|С 2006 года осуждено 130 человек, но из них лишь двое к реальному ограничению свободы и один к исправительным работам. Остальные отделались легким испугом — штрафами и условным сроком
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|Константин Янкаускас 9.03 16:35 | 770
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|То, что эти взносы пойдут на строительство новых домов - неправда. Потому что взносы эти платятся не в бюджет, а в Фонд капитального ремонта
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|leonid_volkov 9.03 13:31 | 1117
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|Такая легко проверяемая чушь: на самом деле, увы, она у нас вдвое выше, чем в ЕС в среднем; из всех стран ЕС только в Румынии хуже, чем в России
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|Кох Альфред 9.03 13:08 | 943
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|Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя.
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