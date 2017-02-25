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Сюжеты
Болотное дело
3.03 число просмотров 251498 число записей 660
 
Собянин и хрущовки
3.03 число просмотров 2545 число записей 16
 
Столетие Революции
2.03 число просмотров 225 число записей 3
 
Обыск у Зои Световой
1.03 число просмотров 969 число записей 13
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 1992 число записей 10
 
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Димон держится
3.03 число просмотров 3528 число записей 31
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3367 число записей 10
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 2712 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
3.03 число просмотров 2545 число записей 16
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2322 число записей 17
 
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Посты дня
Управляемая оттепель
blogPavel Chikov    8.03 12:20 |  число просмотров 880
Управляемая оттепель Хроники февраля-марта. Освобождение Ильдара Дадина, Евгении Чудновец, Таисии Осиповой...
 
Ровно 1 км Садового кольца
blogIlya Barabanov    8.03 11:22 |  число просмотров 894
Ровно 1 км Садового кольца На благоустройство участка Садового от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара планируется потратить 1,6 млрд рублей. То есть полтора миллиона с лишним на каждый метр
 
Нефть
www.facebook.com    7.03 12:08 |  число просмотров 1511
Нефть Американские сланцевые компании добились снижения себестоимости добычи нефти до 35 долл./баррель. Ещё год назад она составляла 50
 
Классический донос
blogЕвгений Ройзман    6.03 19:39 |  число просмотров 1497
Классический донос Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами
 
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае
www.facebook.com    6.03 15:02 |  число просмотров 1188
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае Помните, осенью краснодарские власти заверяли всех, что у них нет проблемы пожаров, что сил в регионе хватает с запасом, и что никакие добровольцы им не нужны. К сожалению, эти слова очень далеки от реальности
 
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Выбор редактора
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
blogVorobieva Irina    6.03 14:57 |  число просмотров 1946
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего
 
Никакого мироточения нет, конечно
blogAnton Naumlyuk    6.03 09:24 |  число просмотров 1431
Никакого мироточения нет, конечно РПЦ от официальных комментариев отказалась. Епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была
 
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
blogRoman Super    6.03 09:19 |  число просмотров 1948
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза На помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
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Статьи дня
«Быть, а не казаться — мой девиз»
Анастасия Гейн  7.03 08:28 |  число просмотров 812
«Быть, а не казаться — мой девиз» Что известно о судье, посадившем Евгению Чудновец
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Елена Дьякова  6.03 15:18 |  число просмотров 860
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно? На строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными подметками — консенсус на сей предмет не сложился
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1196
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5417
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8511
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3234
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4783
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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