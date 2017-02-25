|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Pavel Chikov 8.03 12:20 | 880
|
|Хроники февраля-марта. Освобождение Ильдара Дадина, Евгении Чудновец, Таисии Осиповой...
|
|
|Ilya Barabanov 8.03 11:22 | 894
|
|На благоустройство участка Садового от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара планируется потратить 1,6 млрд рублей. То есть полтора миллиона с лишним на каждый метр
|
|
|www.facebook.com 7.03 12:08 | 1511
|
|Американские сланцевые компании добились снижения себестоимости добычи нефти до 35 долл./баррель. Ещё год назад она составляла 50
|
|
|Евгений Ройзман 6.03 19:39 | 1497
|
|Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами
|
|
|www.facebook.com 6.03 15:02 | 1188
|
|Помните, осенью краснодарские власти заверяли всех, что у них нет проблемы пожаров, что сил в регионе хватает с запасом, и что никакие добровольцы им не нужны. К сожалению, эти слова очень далеки от реальности
|
|
|Vorobieva Irina 6.03 14:57 | 1946
|
|Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего
|
|
|Anton Naumlyuk 6.03 09:24 | 1431
|
|РПЦ от официальных комментариев отказалась. Епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была
|
|
|Roman Super 6.03 09:19 | 1948
|
|На помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде
|