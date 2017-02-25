|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
-
-
|Московские власти продолжают попытки помешать созданию народного мемориала на Немцовом мосту (Источник)
|
|2.03 18:26 | Sergey_Elkin
|
|
|
|Алексей Синельников 3.03 12:44 | 227
|
|Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте
|
|
|whalesgohigh 3.03 11:45 | 371
|
|Вовсе никакие не силовики, никакой не Сечин, никакой не Иванов были вдохновителями дела по 278 статье. Нет. Именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогдашний глава Администрации президента. Наш милый добрый гномик
|
|
|Павел Чиков 2.03 18:18 | 484
|
|Сами обвиняемые. Они, олухи, вину признают в 90% случаев. Ну и что, что к ним адвокатов не допускают, опера бьют, пресс-хатами угрожают, бутылки в задницу засовывают
|
|
|www.facebook.com 2.03 15:46 | 247
|
|Бученкову изменили меру пресечения на домаший арест. Даже гулять разрешили по вторникам час. Смешно, что в качестве аргумента суд использовал отсутствие у следствия доказательств, о том, что Дима может скрыться
|
|
|Evgeny Feldman 2.03 14:31 | 423
|
|В Америке очередной скандал в администрации Трампа. Оказалось, что генпрокурор Джефф Сешнз до выборов дважды встречался в послом России в Вашингтоне — Сешнз поддерживал Трампа с весны, ещё будучи сенатором от Алабамы
|