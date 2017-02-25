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Сюжеты
Столетие Революции
2.03 число просмотров 39 число записей 3
 
Ингушетия против Сталина
23.02 число просмотров 725 число записей 7
 
NASA и другие планеты
23.02 число просмотров 838 число записей 12
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2048 число записей 19
 
Путинское Информбюро
22.02 число просмотров 1413 число записей 13
 
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Майор Прилепин
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Чуркин скончался
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  • Московские власти продолжают попытки помешать созданию народного мемориала на Немцовом мосту
  • Московские власти продолжают попытки помешать созданию народного мемориала на Немцовом мосту (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    2.03 18:26 | blogSergey_Elkin


Посты дня
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а
blogАлексей Синельников    3.03 12:44 |  число просмотров 227
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте
 
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню
blogwhalesgohigh    3.03 11:45 |  число просмотров 371
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню Вовсе никакие не силовики, никакой не Сечин, никакой не Иванов были вдохновителями дела по 278 статье. Нет. Именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогдашний глава Администрации президента. Наш милый добрый гномик
 
Кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ
blogПавел Чиков    2.03 18:18 |  число просмотров 484
Кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ Сами обвиняемые. Они, олухи, вину признают в 90% случаев. Ну и что, что к ним адвокатов не допускают, опера бьют, пресс-хатами угрожают, бутылки в задницу засовывают
 
"Болотнику" изменили меру пресечения
www.facebook.com    2.03 15:46 |  число просмотров 247
"Болотнику" изменили меру пресечения Бученкову изменили меру пресечения на домаший арест. Даже гулять разрешили по вторникам час. Смешно, что в качестве аргумента суд использовал отсутствие у следствия доказательств, о том, что Дима может скрыться
 
Кажется, второй пошёл
blogEvgeny Feldman    2.03 14:31 |  число просмотров 423
Кажется, второй пошёл В Америке очередной скандал в администрации Трампа. Оказалось, что генпрокурор Джефф Сешнз до выборов дважды встречался в послом России в Вашингтоне — Сешнз поддерживал Трампа с весны, ещё будучи сенатором от Алабамы
 
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Выбор редактора
Расследование ФБК про Медведева
blogNavalny    2.03 13:41 |  число просмотров 848
Расследование ФБК про Медведева Речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Он вам не Димон. Он серьёзный дяденька-коррупционер
 
Собянин готовит себе замену
blogvarlamov    1.03 21:44 |  число просмотров 798
Собянин готовит себе замену Сергей Семёнович, я знаю, этот пост попадет в мониторинг, и вы либо ваши замы его прочитают. Может быть, выделите своим студентам какую-нибудь мэрскую стипендию, чтобы они уже оплачивали парковку, а не снимали номера?
 
Будни современной РФ
blogАлександр Шмелев    1.03 18:31 |  число просмотров 808
Будни современной РФ 19-летний парень из Саратова осужден по 282 статье за комментарий Вконтакте, содержащий слова "вата" и "ватник"
 
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Цитаты дня
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
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Статьи дня
ДАР Медведева. Как связаны премьер и финансово-промышленная группа
Ролдугин Олег  3.03 09:38 |  число просмотров 98
ДАР Медведева. Как связаны премьер и финансово-промышленная группа Как стало известно Sobesednik.ru, вокруг премьера Дмитрия Медведева образовалась целая финансово-промышленная группа.
Алексей Навальный сыграет на неизвестности
Лиза Миллер  1.03 11:30 |  число просмотров 330
Алексей Навальный сыграет на неизвестности Больше половины россиян (53%) не знают, кто такой Алексей Навальный, выяснил "Левада-центр"
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 17024
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 4913
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8046
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2816
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4368
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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