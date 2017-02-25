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|varlamov 1.03 21:44 | 255
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|Сергей Семёнович, я знаю, этот пост попадет в мониторинг, и вы либо ваши замы его прочитают. Может быть, выделите своим студентам какую-нибудь мэрскую стипендию, чтобы они уже оплачивали парковку, а не снимали номера?
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|www.facebook.com 1.03 18:56 | 271
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|Как же вы, чиновники Воронежского правительства, справляетесь со своим главным приоритетом, если жители с. Елань-Колено Новохопёрского района третий год пьют радиоактивную с ураном воду?
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|Александр Шмелев 1.03 18:31 | 412
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|19-летний парень из Саратова осужден по 282 статье за комментарий Вконтакте, содержащий слова "вата" и "ватник"
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|Alexandr Peredruk 1.03 18:21 | 149
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|Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Татьяны Кульбакиной. Её обвиняли в проведении несогласованной акции памяти убитого нацистами адвоката Маркелова и Бабуровой
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|Павел Чиков 1.03 15:06 | 548
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|Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, который в 1984-86 годах был заместителем председателя Мосгорсуда
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|varlamov 28.02 10:41 | 998
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|Да, у нас началось одно из главных шоу года, Великий пост! Важное религиозное событие, вышедшее в тираж. Ближайшие 7 недель рестораны будут соревноваться в том, кто вкуснее приготовит постные блюда!
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|whalesgohigh 27.02 18:31 | 2077
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|Видимо, раньше они, наслушавшись рашутудей и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия — это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы
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|Незыгарь 25.02 13:43 | 1362
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|Пострадавшей стороной явно становится митрополит Петербургский (он же-управляющий делами РПЦ) митрополит Варсонофий. Митрополит серьезно "подставился": именно он стал "виновником" конфликта с общественностью
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