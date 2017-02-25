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|Anton Naumlyuk 26.02 13:06 | 346
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|К Железнодорожному отделу полиции Симферополя пришли десятки крымских татар встречать тех, кого арестовали после обыска у Марлена Мустафаева
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|vg-saveliev 25.02 13:59 | 831
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|Вот вы понимаете, зачем российским юноармейцам сегодня брать именно Рейхстаг? Мы что, опять собираемся с немецкими нацистами воевать? В чем смысл?
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|Незыгарь 25.02 13:43 | 927
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|Пострадавшей стороной явно становится митрополит Петербургский (он же-управляющий делами РПЦ) митрополит Варсонофий. Митрополит серьезно "подставился": именно он стал "виновником" конфликта с общественностью
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|dolboeb 25.02 11:13 | 626
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|Объявлена награда в 250.000 рублей за информацию, которая позволит защите Дмитрия Бученкова установить личность вот этого неизвестного с видеозаписи
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|www.facebook.com 24.02 12:18 | 653
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|САК ищет шахтеров из Кемерово, ДНР, ЛНР и бог знает еще откуда, привозит в Воркуту на вахту на два месяца. Чем это выгодно? Соцвыплаты и страховки минимальные, все травмы и смертельные случаи не идут в статистику "Северстали", да и люди гораздо более зависимы
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|irek-murtazin 22.02 20:01 | 1285
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|Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову то ли монтировкой, то ли арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений
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|Сергей Смирнов 22.02 19:49 | 1086
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|Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
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|Kirill Martynov 22.02 10:31 | 1842
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|Вам на телефон приходит некоторая сумма денег, от 200 до 500 рублей обычно. И через несколько минут смс в стиле "Простите, сыночку отправляла, ошиблась номером, верните последние, Христа ради - на номер такой-то"
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