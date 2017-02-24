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|www.facebook.com 24.02 12:18 | 341
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|САК ищет шахтеров из Кемерово, ДНР, ЛНР и бог знает еще откуда, привозит в Воркуту на вахту на два месяца. Чем это выгодно? Соцвыплаты и страховки минимальные, все травмы и смертельные случаи не идут в статистику "Северстали", да и люди гораздо более зависимы
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|Андрей Макаревич 22.02 20:20 | 1670
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|И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика
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|irek-murtazin 22.02 20:01 | 1004
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|Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову то ли монтировкой, то ли арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений
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|Сергей Смирнов 22.02 19:49 | 812
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|Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
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|Alexander Verkhovsky 22.02 19:46 | 469
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|Причем, решение было вынесено и без нас, и без представителей Минюста, хотя мы все были в суде
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