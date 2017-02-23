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Сюжеты
Киселёв VS патриоты
20.02 число просмотров 679 число записей 4
 
Признание паспортов
19.02 число просмотров 750 число записей 6
 
Исаакиевский раздор
18.02 число просмотров 2650 число записей 20
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 1949 число записей 17
 
Саша Соколов
16.02 число просмотров 1151 число записей 16
 
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Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 2948 число записей 10
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2742 число записей 9
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2363 число записей 9
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1988 число записей 14
 
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Котик дня
все котики дня
  • 7 новых планет, похожих на Землю
  • 7 новых планет, похожих на Землю (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    23.02 13:13 | blogNASA
     

Посты дня
Сколько стоит выпускной вечер в Москве
blogАндрей Макаревич    22.02 20:20 |  число просмотров 1201
Сколько стоит выпускной вечер в Москве И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика
 
Казань. Обыкновенный расизм
blogirek-murtazin    22.02 20:01 |  число просмотров 720
Казань. Обыкновенный расизм Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову то ли монтировкой, то ли арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений
 
Робот "Роскомнадзора" следит за тобой
blogСергей Смирнов    22.02 19:49 |  число просмотров 577
Робот "Роскомнадзора" следит за тобой Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
 
"Сову" оштрафовали на 300 тыс.руб.
blogAlexander Verkhovsky    22.02 19:46 |  число просмотров 330
"Сову" оштрафовали на 300 тыс.руб. Причем, решение было вынесено и без нас, и без представителей Минюста, хотя мы все были в суде
 
Вершина методологической мысли
blogleonid_volkov    22.02 11:03 |  число просмотров 747
Вершина методологической мысли Кириенковский "отказ от открепительных" в теории это отличная штука
 
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Выбор редактора
Аркадий Бабченко уехал из России
blogАркадий Бабченко    22.02 09:10 |  число просмотров 1011
Аркадий Бабченко уехал из России Есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины
 
Враньё убивает?
blogЛеонид С. Мартынюк    21.02 10:31 |  число просмотров 1932
Враньё убивает? 6 путинских высокопоставленных дипломатов умерли по разным причинам за последние 9 месяцев. 5 смертей - якобы, от естественных причин
 
Видно в понедельник их мама родила!
blogstalic    20.02 17:29 |  число просмотров 1371
Видно в понедельник их мама родила! У расхитителей бюджета московского здравоохранения горит земля под ногами. И проверки идут, и ФАС вдруг стала раскрывать картельные сговоры
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
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Статьи дня
Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина
 23.02 14:33 |  число просмотров 52
Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина «Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных»
"Где рыба, Максим?"
Олеся Герасименко  20.02 12:41 |  число просмотров 378
"Где рыба, Максим?" Как бывший лидер "России Молодой" и депутат Госдумы дошел до суда
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16881
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2363
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7955
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2738
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4307
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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