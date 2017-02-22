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|Андрей Макаревич 22.02 20:20 | 1201
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|И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика
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|irek-murtazin 22.02 20:01 | 720
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|Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову то ли монтировкой, то ли арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений
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|Сергей Смирнов 22.02 19:49 | 577
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|Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
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|Alexander Verkhovsky 22.02 19:46 | 330
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|Причем, решение было вынесено и без нас, и без представителей Минюста, хотя мы все были в суде
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|leonid_volkov 22.02 11:03 | 747
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|Кириенковский "отказ от открепительных" в теории это отличная штука
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