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|Рассылка для сбора участников крестного хода вокруг Исаакиевского собора: "Один священник, два хоругвеносца" (Источник)
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|20.02 14:39 | ars_ves
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|Ilya Shumanov 19.02 14:49 | 1384
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|А как же санкции, спросите вы? Дело в том, что под европейскими санкциями из ближнего круга Владимира Путина сейчас находятся Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг. Сечин не попал под персональные санкции ЕС
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|www.facebook.com 18.02 20:06 | 1225
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|Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как "Отдельные районы Украины"
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|Olga Galitskaya 18.02 15:53 | 1472
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|Отгуляв застолье, Михалков повел Формана осматривать свою усадьбу, в фитнесс-зале неожиданно, украдкой, не говоря ни слова, сунул ему кубышку стодолларовых банкнот
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