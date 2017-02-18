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Сюжеты
Исаакиевский раздор
18.02 число просмотров 2550 число записей 20
 
Серое Фиолетовое Донбасское
15.02 число просмотров 1462 число записей 12
 
Дело Дадина
13.02 число просмотров 10766 число записей 112
 
Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7678 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1920 число записей 14
 
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1.02 число просмотров 4752 число записей 16
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2687 число записей 9
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 2573 число записей 10
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2458 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2231 число записей 9
 
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Посты дня
Кто бы это мог быть?
www.facebook.com    18.02 20:06 |  число просмотров 85
Кто бы это мог быть? Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как «Отдельные районы Украины»
 
История кино. Милош Форман в России
blogOlga Galitskaya    18.02 15:53 |  число просмотров 388
История кино. Милош Форман в России Отгуляв застолье, Михалков повел Формана осматривать свою усадьбу, в фитнесс-зале неожиданно, украдкой, не говоря ни слова, сунул ему кубышку стодолларовых банкнот
 
Как агент ФСБ России партию ПАРНАС спасал
blogАндрей Капитонов    18.02 13:03 |  число просмотров 533
Как агент ФСБ России партию ПАРНАС спасал С этого момента ФСБ стала выделять мне деньги, которые я тратил, в том числе и на избирательную кампанию. Но когда я ездил в Норвегию для установления контакта с PST, то сделал так, чтобы контакт не состоялся
 
Морозовская больница
blogMaria Eismont    17.02 21:25 |  число просмотров 1104
Морозовская больница Если бы мне рассказали о том, что я увидела в ночь на вчера в Морозовской больнице, я бы не поверила
 
Таинственный экономический парадокс
blogМаксим Кононенко    17.02 20:49 |  число просмотров 1068
Таинственный экономический парадокс Это - график оплаты услуг ЖКХ за мою квартиру площадью в 64 кв. метра в поселке Завода Мосрентген, Новая Москва, за последние полгода. Помогите понять!
 
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Выбор редактора
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
blogКох Альфред    15.02 16:28 |  число просмотров 1487
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову! Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
 
Какие ж дряни
blogCatherina Gordeeva    15.02 14:13 |  число просмотров 1546
Какие ж дряни Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
 
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!"
blogЕвгений Ройзман    15.02 12:57 |  число просмотров 1118
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!" Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну
 
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Цитаты дня
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
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Статьи дня
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Андрей Шитов, Саша Соколов  16.02 12:15 |  число просмотров 197
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская Разговор с автором "Школы для дураков" и "Палисандрии", который стал культовым писателем задолго до того, как это понятие пополнило собой современный русский новояз
Призрак коммуниста
Роман Анин  15.02 11:35 |  число просмотров 256
Призрак коммуниста Бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков сбежал на Украину. Что он там рассказывает — и что мы узнали о нем
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16792
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2231
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7901
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2686
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4271
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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