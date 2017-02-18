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|www.facebook.com 18.02 20:06 | 85
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|Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как «Отдельные районы Украины»
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|Olga Galitskaya 18.02 15:53 | 388
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|Отгуляв застолье, Михалков повел Формана осматривать свою усадьбу, в фитнесс-зале неожиданно, украдкой, не говоря ни слова, сунул ему кубышку стодолларовых банкнот
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|Андрей Капитонов 18.02 13:03 | 533
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|С этого момента ФСБ стала выделять мне деньги, которые я тратил, в том числе и на избирательную кампанию. Но когда я ездил в Норвегию для установления контакта с PST, то сделал так, чтобы контакт не состоялся
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|Maria Eismont 17.02 21:25 | 1104
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|Если бы мне рассказали о том, что я увидела в ночь на вчера в Морозовской больнице, я бы не поверила
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|Максим Кононенко 17.02 20:49 | 1068
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|Это - график оплаты услуг ЖКХ за мою квартиру площадью в 64 кв. метра в поселке Завода Мосрентген, Новая Москва, за последние полгода. Помогите понять!
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|Кох Альфред 15.02 16:28 | 1487
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|Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
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|Catherina Gordeeva 15.02 14:13 | 1546
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|Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
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|Евгений Ройзман 15.02 12:57 | 1118
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|Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну
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