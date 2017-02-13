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Сюжеты
Активист Войны на Донбассе
10.02 число просмотров 1282 число записей 11
 
Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7600 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1827 число записей 14
 
Дело Навального: #КировЛес2
9.02 число просмотров 127839 число записей 407
 
Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3641 число записей 47
 
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1.02 число просмотров 4680 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3444 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2629 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2398 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2123 число записей 9
 
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Посты дня
Рожать внучкам ракетостроителей будет негде
www.facebook.com    14.02 18:53 |  число просмотров 53
Рожать внучкам ракетостроителей будет негде Роддом на западной оконечности закрывают, так что роженицы будут отправляться на сохранение и чтоб рожать в тот, который за рекой — либо в краевой центр (162 км., 2 часа 20 минут на машине). Или рожать дома
 
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
blogМетодичка    14.02 15:44 |  число просмотров 326
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове "Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
 
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
blogНезыгарь    14.02 13:32 |  число просмотров 364
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции Уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье
 
"Личная тайна" по-архангельски
blogkodola    14.02 11:40 |  число просмотров 394
"Личная тайна" по-архангельски Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа
 
Не могу не залезть на табуретку
blogEvgeny Feldman    14.02 10:02 |  число просмотров 448
Не могу не залезть на табуретку В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
 
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Выбор редактора
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
blogAlexZaxarchenko    13.02 17:33 |  число просмотров 445
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика
 
Прилепин, Таисия Осипова и ее супруг
blogАлександр Морозов    13.02 17:25 |  число просмотров 799
Прилепин, Таисия Осипова и ее супруг Прилепин позирует под портретом Путина (режим которого и впаял "десятку" жене комбата)
 
Прямо ого: на разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных
blogСергей Смирнов    13.02 17:09 |  число просмотров 795
Прямо ого: на разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных В прошлый раз человек, который охотился на архаров, выжил, несмотря на падение. Это был Банных. Был большой резонанс, были сначала там митинги
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
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Статьи дня
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов  14.02 09:47 |  число просмотров 82
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента Он привел в пример США
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц  13.02 18:36 |  число просмотров 160
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война.
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16730
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2123
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7852
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2646
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4235
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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