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Активист Войны на Донбассе
10.02
1282
11
Повторная реанимация
9.02
7600
34
Двухсотый Гиви
9.02
1827
14
Дело Навального: #КировЛес2
9.02
127839
407
Навальный идет в президенты
9.02
3641
47
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Лебедев против Навального
28.01
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Охота на "Шалтая"
2.02
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9
Толстой и евреи
26.01
2398
20
"Притяжение" Бондарчука
5.02
2123
9
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Котик дня
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Наталья Пахоменко
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Khalimat Khalia Tekeeva
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Николай Подосокорский
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Masha Klimova
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kommunar_
Ждун - персонаж русской истории (
Источник
)
13.02 13:10 |
t.me
Посты дня
Рожать внучкам ракетостроителей будет негде
www.facebook.com
14.02 18:53 |
53
Роддом на западной оконечности закрывают, так что роженицы будут отправляться на сохранение и чтоб рожать в тот, который за рекой — либо в краевой центр (162 км., 2 часа 20 минут на машине). Или рожать дома
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
Методичка
14.02 15:44 |
326
"Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
Незыгарь
14.02 13:32 |
364
Уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье
"Личная тайна" по-архангельски
kodola
14.02 11:40 |
394
Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа
Не могу не залезть на табуретку
Evgeny Feldman
14.02 10:02 |
448
В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
Выбор редактора
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
AlexZaxarchenko
13.02 17:33 |
445
Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика
Прилепин, Таисия Осипова и ее супруг
Александр Морозов
13.02 17:25 |
799
Прилепин позирует под портретом Путина (режим которого и впаял "десятку" жене комбата)
Прямо ого: на разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных
Сергей Смирнов
13.02 17:09 |
795
В прошлый раз человек, который охотился на архаров, выжил, несмотря на падение. Это был Банных. Был большой резонанс, были сначала там митинги
Фото дня
Митинг против закона о декриминализации побоев
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Президен Франции навестил в больнице парижанина, чье жесткое задержание спровоцировало беспорядки
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Акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ
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В Санкт-Петербурге открылась Зенит-арена
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Прощание с Гиви
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Видео дня
"Настоящее время": антироссийская пропаганда в Праге
Система глазами нормального человека
Люди встали в живое кольцо вокруг Исаакиевского собора, протестуя против передачи его РПЦ
Москва для москвичей, а не богачей: протестует Ясенево
Нехорошие новости: Заезд директора “Ленкома” Марка Варшавера на тротуар
Омские коммунальщики раскидали снег из машины обратно на улицу
Навальный: этот приговор ничего не значит, мы продолжаем кампанию
Краснодарские пенсионерки-активистки испугались президентства Собянина
Переводчица из Петербурга сама издает свои книги
Сколько мы на самом деле платим налогов?
Цитаты дня
Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки.
13.02 |
Andrey Volna
Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции.
13.02 |
Oleg Kozyrev
Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция.
9.02 |
Oleg Kozlovsky
По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать.
8.02 |
Gleb Pavlovsky
Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег.
6.02 |
Gleb Pavlovsky
Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат?
5.02 |
aleshru
Статьи дня
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов
14.02 09:47 |
82
Он привел в пример США
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц
13.02 18:36 |
160
Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война.
События
Прерванное перемирие
2.02 |
16730
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |
2123
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |
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Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |
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В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
Книги
Ноб Дилан
18.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
“BESTTODAY” 2010
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Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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