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|irek-murtazin 9.02 23:41 | 1173
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|Шамиль выложил на YouTube ролик, снятый на скрытую камеру, в котором сотрудник полиции сообщает, что получил от начальства установку не брать на работу представителей некоторых вероисповеданий и национальностей
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|Alek D. Epstein 9.02 11:29 | 1677
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|В Донецке 31 января пропали Мария Штерн (урожденный Олег Васильев) и его спутница. Помощница главы ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД, ни там, ни там их нет
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|Леонид Волков 8.02 23:36 | 1792
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|"А кем вы работали?". "Следователем, в следственном комитете местном. Вот вы из суда едете, наверняка были там на деле Навального, а у меня один раз по нему в проверке материал был"
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