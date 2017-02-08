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Сюжеты
Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3614 число записей 47
 
Чистки губернаторов
8.02 число просмотров 871 число записей 10
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2065 число записей 9
 
Ройзман-кандидат
4.02 число просмотров 1047 число записей 5
 
День рождения Володина
4.02 число просмотров 989 число записей 3
 
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Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4635 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3413 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2580 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2366 число записей 20
 
Секскандальная эмиграция Павленского
17.01 число просмотров 1871 число записей 17
 
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Посты дня
Дизайнер, помоги ФСБ!
blogИгорь Эйдман    11.02 11:52 |  число просмотров 1122
Дизайнер, помоги ФСБ! Известный дизайнер и интернет-персонаж Артемий Лебедев оправдывает репрессии против Дадина, Гальперина и других современных диссидентов
 
Важное дело о свободе слова в ЕСПЧ
blogPavel Chikov    11.02 11:49 |  число просмотров 692
Важное дело о свободе слова в ЕСПЧ Бывший милиционер Алексей Мумолин судится с Родиной за право хулить начальство. Мумолин добился признание неконституционным положения "Закона о милиции". Однако воз и ныне там
 
РенТВ методично мочит Ильдара
blogDmitry Borko    11.02 11:44 |  число просмотров 823
РенТВ методично мочит Ильдара Человек не может не понимать, что "изливая душу" телевизионщикам, прежде всего участвует в паскудной чернушной пиар-кампании
 
Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов
www.facebook.com    10.02 22:46 |  число просмотров 1283
Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов Вместо лица, месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, Травма головы... Рядом был сын
 
В Татарстане сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован)
blogPavel Chikov    9.02 23:56 |  число просмотров 921
В Татарстане сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован) Насколько я понимаю, это прямо выдающееся достижение именно в Татарстане. В других регионах поборы остаются повсеместными
 
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Выбор редактора
Национальность не подошла?
blogirek-murtazin    9.02 23:41 |  число просмотров 1173
Национальность не подошла? Шамиль выложил на YouTube ролик, снятый на скрытую камеру, в котором сотрудник полиции сообщает, что получил от начальства установку не брать на работу представителей некоторых вероисповеданий и национальностей
 
Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР
blogAlek D. Epstein    9.02 11:29 |  число просмотров 1677
Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР В Донецке 31 января пропали Мария Штерн (урожденный Олег Васильев) и его спутница. Помощница главы ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД, ни там, ни там их нет
 
Из серии "Бывают же совпадения"
blogЛеонид Волков    8.02 23:36 |  число просмотров 1792
Из серии "Бывают же совпадения" "А кем вы работали?". "Следователем, в следственном комитете местном. Вот вы из суда едете, наверняка были там на деле Навального, а у меня один раз по нему в проверке материал был"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
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Статьи дня
"Я так и не понял, в чем была необходимость ее изоляции от общества"
Валерия Мишина  11.02 11:06 |  число просмотров 545
"Я так и не понял, в чем была необходимость ее изоляции от общества" Колония, где отбывает срок Евгения Чудновец, подготовила материалы для ее помилования
Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ
Евгений Берг  10.02 10:51 |  число просмотров 642
Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ Его не могут найти 10 дней
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16697
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2065
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7826
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2621
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4219
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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