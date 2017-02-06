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|Navalny 8.02 12:50 | 51
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|- Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы.
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|Mark Galperin 8.02 12:20 | 109
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|Утром звонят, не представляются, ковыряют замок, затем вырезают богаркой дверь. Прошу представиться - молчат. Прошу предьявить хоть какие-то требования - заламывают руки, сажают в автозак и везут на Лубянку
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|Dmitry Gudkov 7.02 12:21 | 795
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|По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин
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|Юрий Лоза 7.02 10:57 | 682
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|Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький
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|www.facebook.com 7.02 00:41 | 923
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|Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.
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|Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег.
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|6.02 |
| Gleb Pavlovsky
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|Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат?
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|5.02 |
| aleshru
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|Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было.
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|2.02 |
| Max Katz
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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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