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Сюжеты
День рождения Володина
4.02 число просмотров 792 число записей 3
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2313 число записей 9
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4265 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1921 число записей 15
 
Декриминализация побоев
28.01 число просмотров 982 число записей 15
 
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Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4265 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3160 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2313 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2115 число записей 20
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1921 число записей 15
 
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Посты дня
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона)
blogNavalny    8.02 12:50 |  число просмотров 52
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона) - Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы.
 
Ситуация с двумя похищениями 7 февраля
blogMark Galperin    8.02 12:20 |  число просмотров 109
Ситуация с двумя похищениями 7 февраля Утром звонят, не представляются, ковыряют замок, затем вырезают богаркой дверь. Прошу представиться - молчат. Прошу предьявить хоть какие-то требования - заламывают руки, сажают в автозак и везут на Лубянку
 
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом
blogDmitry Gudkov    7.02 12:21 |  число просмотров 795
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин
 
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет
blogЮрий Лоза    7.02 10:57 |  число просмотров 682
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький
 
В детстве я умирал от диспепсии
www.facebook.com    7.02 00:41 |  число просмотров 923
В детстве я умирал от диспепсии Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.
 
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Выбор редактора
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда"
www.facebook.com    6.02 17:15 |  число просмотров 1265
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда" Хватит глумиться. Нужно созидать, а не разрушать. Это либо попытка привлечь к себе незаслуженное внимание, либо банальный идеологический заказ
 
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
blogAndrey Pivovarov    6.02 17:00 |  число просмотров 357
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова" Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля
 
Что это было, и как это избежать в следующий раз?
www.facebook.com    5.02 15:51 |  число просмотров 1447
Что это было, и как это избежать в следующий раз? Очередной сотрудник погранконтороля подходил ко мне с моим паспортом, спрашивал где я учусь, почему «зарубежная организация» (i.e. Cornell University) оплачивает мое обучение, должна ли я буду потом «отрабатывать» оплату своего обучения этой организации после выпуска
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
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Статьи дня
Все начиналось как "борьба с режимом"
Екатерина Винокурова  8.02 11:52 |  число просмотров 40
Все начиналось как "борьба с режимом" Журналист Znak.com слетала в Эстонию, чтобы поговорить с представителем "Шалтай-Болтая" об арестах и связях с ФСБ
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Петр Козлов  6.02 10:22 |  число просмотров 379
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов В ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16221
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5965
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7414
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2213
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3820
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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