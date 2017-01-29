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Сюжеты
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2508 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 243 число записей 1
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 960 число записей 5
 
Донос на Шендеровича
20.01 число просмотров 1524 число записей 9
 
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 233 число записей 8
 
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8.01 число просмотров 5911 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3702 число записей 7
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2495 число записей 17
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 2645 число записей 26
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 1886 число записей 20
 
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Посты дня
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева
www.facebook.com    29.01 13:46 |  число просмотров 340
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии
 
Свободу Эмилю Курбединову!
blogСергей Давидис    29.01 13:38 |  число просмотров 307
Свободу Эмилю Курбединову! В Крыму 26 января симферопольский судья Белинчук арестовал на 10 суток якобы за "публичную демонстрацию экстремистской символики" на его странице Vkontakte известного адвоката Эмиля Курбединова
 
Я, безусловно, против насилия в семье
blogTamara Eidelman    28.01 12:27 |  число просмотров 613
Я, безусловно, против насилия в семье Это ужасно, омерзительно, унизительно и преступно. А еще я знаю, что места "исполнения наказаний" в нашей стране еще более ужасны, омерзительны, унизительны и преступны
 
Что же делать и как быть
www.facebook.com    28.01 12:24 |  число просмотров 526
Что же делать и как быть Декриминализация побоев в стране, где нет вообще никаких механизмов профилактики домашнего насилия, это очень хреново. Мы лишились последних более или менее нормальных возможностей защитить потерпевших
 
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
blogNavalny    27.01 21:19 |  число просмотров 1333
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами» Оказывается, герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича
 
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Выбор редактора
Чтоб летало и не падало
blogАркадий Бабченко    25.01 21:05 |  число просмотров 1621
Чтоб летало и не падало Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М"
 
К вопросу о том, есть ли деньги
blogNavalny    25.01 12:15 |  число просмотров 1334
К вопросу о том, есть ли деньги Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?
 
Это супертоповая новость
blogЛеонид Волков    25.01 11:49 |  число просмотров 2434
Это супертоповая новость Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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Статьи дня
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев
Вера Холмогорова  28.01 12:36 |  число просмотров 229
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев В соответствии с принятым документом из ст.116 УК исключается возможность тюремного наказания (до двух лет) за побои близких
Консультант Лубянки завис в Лефортово
Мария Коломыченко  25.01 11:46 |  число просмотров 644
Консультант Лубянки завис в Лефортово Расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника "Лаборатории Касперского"
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6260
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5848
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7314
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2115
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3761
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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