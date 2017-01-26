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Сюжеты
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2476 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 211 число записей 1
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 918 число записей 5
 
Донос на Шендеровича
20.01 число просмотров 1490 число записей 9
 
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 197 число записей 8
 
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8.01 число просмотров 5866 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3677 число записей 7
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2467 число записей 17
 
Лебедев против Навального
27.01 число просмотров 1977 число записей 24
 
Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1731 число записей 15
 
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Посты дня
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
blogNavalny    27.01 21:19 |  число просмотров 252
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами» Оказывается, герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича
 
Утром порезали колёса
blogEgor Savin    27.01 11:26 |  число просмотров 580
Утром порезали колёса Выхожу утром к машине, а все колеса порезаны на моей и на машине жены. Планировали с Владимиром Кара-Мурзой ехать в Барнаул
 
Про мое задержание в Крыму
blogНиколай Полозов    26.01 10:59 |  число просмотров 723
Про мое задержание в Крыму Вопрос ставится ребром: либо я прекращаю работу в Крыму, либо меня давят дальше вплоть до уголовного преследования с последующим лишением статуса
 
Чтоб летало и не падало
blogАркадий Бабченко    25.01 21:05 |  число просмотров 1217
Чтоб летало и не падало Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М"
 
К вопросу о том, есть ли деньги
blogNavalny    25.01 12:15 |  число просмотров 1092
К вопросу о том, есть ли деньги Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?
 
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Выбор редактора
Это супертоповая новость
blogЛеонид Волков    25.01 11:49 |  число просмотров 2070
Это супертоповая новость Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
 
Речь-то была о врагах РПЦ
blogDmitry Gudkov    24.01 11:07 |  число просмотров 1162
Речь-то была о врагах РПЦ Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
 
Генпрокуратура признала необходимость изменить наказание за митинги
www.facebook.com    24.01 10:45 |  число просмотров 720
Генпрокуратура признала необходимость изменить наказание за митинги Надеюсь, что все-таки частицы здравого смысла ещё остались у этих людей и они изменят закон и освободят Ильдара Дадина
 
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Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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Статьи дня
Консультант Лубянки завис в Лефортово
Мария Коломыченко  25.01 11:46 |  число просмотров 407
Консультант Лубянки завис в Лефортово Расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника "Лаборатории Касперского"
Замначальника "Бутырки" забил молотком жену и приемную дочь
 25.01 10:56 |  число просмотров 488
Замначальника "Бутырки" забил молотком жену и приемную дочь Руководитель отдела кадров Бутырки задержан в собственной квартире по подозрению в убийстве членов семьи
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6233
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5826
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
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Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2097
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
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Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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