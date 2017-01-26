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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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