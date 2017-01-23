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|Dmitry Gudkov 24.01 11:07 | 624
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|Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
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|www.facebook.com 24.01 11:04 | 493
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|Это не антисемитизм, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны
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|www.facebook.com 24.01 10:45 | 343
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|Надеюсь, что все-таки частицы здравого смысла ещё остались у этих людей и они изменят закон и освободят Ильдара Дадина
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|Navalny 23.01 20:32 | 530
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|История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.
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|Vadim Volkov 23.01 19:44 | 485
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|Помимо дискредитации закона они еще пытаются поиздеваться. Думаю, что зря. Так или иначе кейс ЕУ будет показателен в смысле того, в какую сторону все идет в стране.
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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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