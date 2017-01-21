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Сюжеты
Лига школ и сексуальных домогательств
24.01 число просмотров 69 число записей 0
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 855 число записей 5
 
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 139 число записей 8
 
Лебедев против Навального
18.01 число просмотров 907 число записей 6
 
Секскандальная эмиграция Павленского
17.01 число просмотров 1588 число записей 17
 
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8.01 число просмотров 5819 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3639 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 3222 число записей 19
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2414 число записей 17
 
Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1668 число записей 15
 
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Посты дня
Речь-то была о врагах РПЦ
blogDmitry Gudkov    24.01 11:07 |  число просмотров 624
Речь-то была о врагах РПЦ Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
 
Кому-то явно очень хочется навесить ярлык
www.facebook.com    24.01 11:04 |  число просмотров 493
Кому-то явно очень хочется навесить ярлык Это не антисемитизм, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны
 
Генпрокуратура признала необходимость изменить наказание за митинги
www.facebook.com    24.01 10:45 |  число просмотров 343
Генпрокуратура признала необходимость изменить наказание за митинги Надеюсь, что все-таки частицы здравого смысла ещё остались у этих людей и они изменят закон и освободят Ильдара Дадина
 
Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию
blogNavalny    23.01 20:32 |  число просмотров 530
Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.
 
Европейский университет, эпизод второй
blogVadim Volkov    23.01 19:44 |  число просмотров 485
Европейский университет, эпизод второй Помимо дискредитации закона они еще пытаются поиздеваться. Думаю, что зря. Так или иначе кейс ЕУ будет показателен в смысле того, в какую сторону все идет в стране.
 
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Выбор редактора
На каком основании лубянские придурки прослушивают мой телефон?
www.facebook.com    23.01 13:27 |  число просмотров 1114
На каком основании лубянские придурки прослушивают мой телефон? Готовлю гневный запрос в ФСБ. Поводом для запроса, послужила публикация в прокремлевском сливном бачке Лайф.ньюс о моем телефонном разговоре
 
Марш миллиона женщин в Вашингтоне
blogEvgeny Feldman    22.01 15:49 |  число просмотров 1102
Марш миллиона женщин в Вашингтоне Дональд Трамп стал первым президентом в истории, инаугурация которого собрала меньше людей, чем протест
 
Семья Дель против Левиафана
www.facebook.com    22.01 15:01 |  число просмотров 1100
Семья Дель против Левиафана Но сил бороться и грызть глотку левиафану дают дети, любовь к ним и их поддержка. Вот и вчера дочка Светланы и Михаила изловчилась и смогла оглушительно крикнуть в окно МАМА, но воспитатель в ту же секунду закрыл его
 
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Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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Статьи дня
25 лет насилия
Даниил Туровский  24.01 12:25 |  число просмотров 192
25 лет насилия В московской школе для одаренных детей учителя годами сексуально домогались учениц
Генпрокуратура признала необходимость изменить уголовное наказание за нарушения на митингах
 24.01 10:48 |  число просмотров 144
Генпрокуратура признала необходимость изменить уголовное наказание за нарушения на митингах Замгенпрокурора Владимир Малиновский в ответе на запрос КС соглашается с позицией Дадина
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6204
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5778
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7263
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2066
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3718
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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