|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
-
-
|Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев общается с журналистами (Источник)
|
|18.01 23:00 | Solomin Ivan
|
|
|
|Pavel Chikov 20.01 15:55 | 569
|
|Калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать
|
|
|stalic 20.01 14:47 | 596
|
|Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно?
|
|
|munscanner 20.01 12:30 | 797
|
|Мы нашли добро, которое принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая его на маму
|
|
|Виктор Шендерович 20.01 12:21 | 661
|
|Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
|
|
|www.facebook.com 20.01 12:11 | 518
|
|Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
|
|
|Ilya Shumanov 19.01 18:28 | 1110
|
|Вместо того, чтобы написать, что с 1 января 2017 года Единый государственный реестр недвижимости, на который потратили из бюджета 2 млрд руб, работать не будет, Росреестр пишет своим структурным подразделениям вот такие замечательные письма с требованием молчать
|
|
|nl 19.01 10:21 | 1177
|
|Страна, в которой люди борются с хамоном и которая пытается этих людей от хамона защитить, обречена на несчастья, страдания, уныние, разложение и мучительную гибель.
|
|
|Pavel Chikov 17.01 16:15 | 853
|
|Главная претензия ЕСПЧ - закон "Димы Яковлева" не должен был распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его принятия. Потому что у заявителей уже возникли отношения с детками
|
|
|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
|
|18.01 |
| Roskin_M
|
|
|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
|
|19.12 |
| sssmirnov
|
|
|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
|
|23.11 |
| tikhondzyadko
|
|
|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
|
|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
|
|
|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
|
|15.11 |
| Vadim Malkin
|
|
|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
|
|15.11 |
| Max Katz
|