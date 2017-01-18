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Сюжеты
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 84 число записей 8
 
Украина без "Дождя"
14.01 число просмотров 1223 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1620 число записей 15
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2363 число записей 17
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5737 число записей 21
 
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7.01 число просмотров 6148 число записей 24
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5737 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3567 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 3184 число записей 19
 
Дело Чудновец
17.01 число просмотров 3020 число записей 11
 
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Котик дня
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  • Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев общается с журналистами
  • Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев общается с журналистами (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    18.01 23:00 | blogSolomin Ivan


Посты дня
В лагере с раком прямой кишки
blogPavel Chikov    20.01 15:55 |  число просмотров 569
В лагере с раком прямой кишки Калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать
 
Как врут перед допросами в Генпрокуратуре
blogstalic    20.01 14:47 |  число просмотров 596
Как врут перед допросами в Генпрокуратуре Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно?
 
Агробизнес Володина в Смоленской области
blogmunscanner    20.01 12:30 |  число просмотров 797
Агробизнес Володина в Смоленской области Мы нашли добро, которое принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая его на маму
 
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела
blogВиктор Шендерович    20.01 12:21 |  число просмотров 661
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
 
Следственный комитет принял моё обращение
www.facebook.com    20.01 12:11 |  число просмотров 518
Следственный комитет принял моё обращение Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
 
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Выбор редактора
"Росреестр" требует молчания
blogIlya Shumanov    19.01 18:28 |  число просмотров 1110
"Росреестр" требует молчания Вместо того, чтобы написать, что с 1 января 2017 года Единый государственный реестр недвижимости, на который потратили из бюджета 2 млрд руб, работать не будет, Росреестр пишет своим структурным подразделениям вот такие замечательные письма с требованием молчать
 
Воевать с едой глупо и бессмысленно
blognl    19.01 10:21 |  число просмотров 1177
Воевать с едой глупо и бессмысленно Страна, в которой люди борются с хамоном и которая пытается этих людей от хамона защитить, обречена на несчастья, страдания, уныние, разложение и мучительную гибель.
 
ЕСПЧ признал, что закон "Димы Яковлева" дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей
blogPavel Chikov    17.01 16:15 |  число просмотров 853
ЕСПЧ признал, что закон "Димы Яковлева" дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей Главная претензия ЕСПЧ - закон "Димы Яковлева" не должен был распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его принятия. Потому что у заявителей уже возникли отношения с детками
 
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Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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Статьи дня
Генсеки запаса
Анна Байдакова  19.01 13:59 |  число просмотров 290
Генсеки запаса К президентским выборам КПРФ может получить нового лидера
Запарили
Никита Гирин  16.01 09:46 |  число просмотров 1245
Запарили Экскурсовод опубликовал видео из бани, на котором чиновники «решают вопросы» турбизнеса на Соловецких островах. Теперь его судят за нарушение неприкосновенности частной жизни
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6148
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5728
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7221
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2024
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3683
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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