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Сюжеты
Новогодний Шерлок
7.01 число просмотров 5098 число записей 43
 
Болотное дело
29.12 число просмотров 249078 число записей 655
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2730 число записей 19
 
Дорогомиловский госпереворот
28.12 число просмотров 1329 число записей 7
 
Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1475 число записей 7
 
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Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5347 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3075 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2730 число записей 19
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2603 число записей 17
 
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Посты дня
О воспитателе детского сада в тюремном ШИЗО
blogNavalny    16.01 14:39 |  число просмотров 336
О воспитателе детского сада в тюремном ШИЗО Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
 
Помогите донести
blogЕвгений Левкович    14.01 13:31 |  число просмотров 1446
Помогите донести Кто бы мог подумать, что я буду просить за жену солиста хора имени Александрова. Она, Надежда Столяр, в больнице сейчас. И сама просит о помощи. Как отказать?
 
Новый удар Америки
blogМихаил Касьянов    14.01 12:47 |  число просмотров 1519
Новый удар Америки Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации
 
Я славно отметила День российской печати
www.facebook.com    14.01 12:47 |  число просмотров 866
Я славно отметила День российской печати Главному редактору местного СМИ из Нижнего Новгорода прокололи колеса на машине, а также разбросали листовки с осуждением за неправильную скорбь
 
Хируг на Гайдаровском форуме
blogНавальный    14.01 12:32 |  число просмотров 1384
Хируг на Гайдаровском форуме Вчерашний мой ругательный пост про "гайдаровский форум" потерял всякий смысл. Потому что сегодня на форуме выступает байкер Хирург и надо уже не ругаться, а получать удовольствие
 
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Выбор редактора
17 лет стоянки на парковке
blogАндрей Виллевальдт    13.01 17:05 |  число просмотров 1366
17 лет стоянки на парковке Я заехал на парковку Шереметьево на 45 минут и вместо 200 ₽ с меня потребовали заплатить 3 379 800 ₽!
 
А за чей счет банкет?
blogDmitry Gudkov    13.01 11:01 |  число просмотров 1028
А за чей счет банкет? РПЦ щедро отказалась от платы за вход в Исаакий: все бесплатно, только отдайте. Однако билеты отменят, собор оставят в собственности города, а РПЦ будет просто им «пользоваться». Это означает, что траты лягут на бюджет
 
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра
blogЛеонид Волков    12.01 21:37 |  число просмотров 1171
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра Только на светодиодные "грядки" (довольно сомнительный, надо сказать, декоративный элемент) мэрия Москвы потратила 1.7 млрд рублей. На 68 грядок. Это годовой бюджет стотысячного города
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
Запарили
Никита Гирин  16.01 09:46 |  число просмотров 143
Запарили Экскурсовод опубликовал видео из бани, на котором чиновники «решают вопросы» турбизнеса на Соловецких островах. Теперь его судят за нарушение неприкосновенности частной жизни
15 суток за ноги под одеялом
Александр Полозов  15.01 10:55 |  число просмотров 317
15 суток за ноги под одеялом Евгения Чудновец рассказала правозащитникам, за что была отправлена на полмесяца в «яму»
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 5427
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5098
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6665
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1571
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3245
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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