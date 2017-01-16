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|Navalny 16.01 14:39 | 336
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|Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
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|Евгений Левкович 14.01 13:31 | 1446
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|Кто бы мог подумать, что я буду просить за жену солиста хора имени Александрова. Она, Надежда Столяр, в больнице сейчас. И сама просит о помощи. Как отказать?
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|Михаил Касьянов 14.01 12:47 | 1519
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|Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации
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|www.facebook.com 14.01 12:47 | 866
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|Главному редактору местного СМИ из Нижнего Новгорода прокололи колеса на машине, а также разбросали листовки с осуждением за неправильную скорбь
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|Навальный 14.01 12:32 | 1384
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|Вчерашний мой ругательный пост про "гайдаровский форум" потерял всякий смысл. Потому что сегодня на форуме выступает байкер Хирург и надо уже не ругаться, а получать удовольствие
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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