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|Кох Альфред 4.01 11:32 | 187
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|Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
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|boris_vis 3.01 13:40 | 430
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|Второй месяц, как нет никакой информации о том, где находится Ильдар Дадин. 2 декабря его этапировали из колонии ИК-7 в Сегеже, и с тех пор его родные ничего о нем не знают
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|Павел Кудюкин 3.01 13:04 | 783
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|Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
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|stalic 3.01 12:41 | 676
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|Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
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|Анна Каретникова 3.01 11:33 | 556
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|Вслед за Катей на самокате и пытавшейся уехать домой рожать африканкой, встречайте нового члена клуба и почетного гостя нашего СИЗО - китайского гражданина, так и не сумевшего похитить бинокль
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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