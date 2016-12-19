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Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1209 число записей 7
 
Дело Чудновец
25.12 число просмотров 1259 число записей 6
 
В День чекиста
25.12 число просмотров 419 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 865 число записей 5
 
Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1177 число записей 11
 
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26.12 число просмотров 4935 число записей 24
 
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3834 число записей 11
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3169 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2411 число записей 17
 
Убийство российского посла в Турции
23.12 число просмотров 2194 число записей 10
 
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Посты дня
#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред    4.01 11:32 |  число просмотров 187
#ГдеИльдарДадин Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
 
#ГдеИльдарДадин?
blogboris_vis    3.01 13:40 |  число просмотров 430
#ГдеИльдарДадин? Второй месяц, как нет никакой информации о том, где находится Ильдар Дадин. 2 декабря его этапировали из колонии ИК-7 в Сегеже, и с тех пор его родные ничего о нем не знают
 
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами
blogПавел Кудюкин    3.01 13:04 |  число просмотров 783
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
 
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ
blogstalic    3.01 12:41 |  число просмотров 676
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
 
Коллекция удивительных приговоров
blogАнна Каретникова    3.01 11:33 |  число просмотров 556
Коллекция удивительных приговоров Вслед за Катей на самокате и пытавшейся уехать домой рожать африканкой, встречайте нового члена клуба и почетного гостя нашего СИЗО - китайского гражданина, так и не сумевшего похитить бинокль
 
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Выбор редактора
Выборы журналиста 2016 года
blogkashin    2.01 17:28 |  число просмотров 705
Выборы журналиста 2016 года По итогам голосования с небольшим отрывом победу одержал Илья Варламов. На втором месте Илья Азар. Тройку замкнул Никита Сологуб
 
Детская свадьба
blognikolaeva    30.12 11:44 |  число просмотров 2088
Детская свадьба Соцопека забрала из Цыганского посёлка в Екатеринбурге 12-летнюю беременную девочку. О том, что девушка в положении, стало известно, когда её привезли в больницу
 
Новогодний сбор на политзеков
blogВладимир Акименков    29.12 17:44 |  число просмотров 866
Новогодний сбор на политзеков Объявляю последний в этом году сбор на подопечных политзеков. Особый - новогодний. За эти три года нашёл без малого шесть миллионов рублей для нескольких десятков узников и их семей. Но деньги нужны постоянно
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров  29.12 11:27 |  число просмотров 677
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомств
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве
 29.12 11:16 |  число просмотров 632
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован
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События
Приговор Карауловой
25.12 |  число просмотров 5039
Приговор Карауловой
Пытавшаяся присоединиться к ИГИЛ студентка МГУ Варвара Караулова осуждена на 4,5 года. В суде она сказала, что причиной побега стала любовь. В блогах обсуждают срок заключения
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Кино
"Викинг"
3.01 |  число просмотров 1021
"Викинг"
В блогах обсуждают "российскую "Игру престолов" — фильм "Викинг" о пути к власти князя Владимира Святославовича. В первый день 2017 года он собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6299
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1387
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3130
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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