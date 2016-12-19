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|tandemMP 25.12 21:11 | 526
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|Потому что это обслуживание своей страны. Это служение своей стране. Стране, которая в первую очередь нужна нам, потомкам российской интеллигенции
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|Andrey Loshak 25.12 18:30 | 1345
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|Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
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|mi3ch 25.12 17:43 | 1572
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|Нет никакой разницы между реакцией "патриотов" на падение украинского самолета и реакцией Божены на падение российского.
Это клинические идиоты
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|www.facebook.com 25.12 15:20 | 213
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|Бюджет тратит 8,5 миллиардов рублей на 81 государственный московский театр. Но есть театр, который не стоил налогоплательщикам в 2016 году ни копейки, это Театр.doc. Который сам снимает помещение и платит за все
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|Pavel Chikov 23.12 13:25 | 1050
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|В День чекиста на памятнике Дзержинскому в Краснодаре появился деревянный крест. Начальник краевого УФСБ так расстроился, что за Лёшей два дня охотились опера угрозыска
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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