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|Спас 20 человек из тонущего троллейбуса
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Геннадий Бочаров
19.05 12:17 |
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(«Российская газета»)
|Но миллионы людей помнят о Шаварше прежде всего как герое ереванской драмы - драмы, в которой он лично утвердил забытую истину: что человек может, то он и есть. Железно.
...Троллейбус с пассажирами срывается с высокой плотины водохранилища и с протяжным треском летит в холодную воду. Вскоре на поверхности остаются только ролики штанг. Вода смыкается над гигантской воронкой и поглощает обреченных людей. Так начинается эта драма.
Шаварш, которому было суждено сыграть в ней выдающуюся, главную роль, приближается к плотине - он заканчивает ежедневную 20-километровую пробежку-тренировку. То, что он, чемпион мира по скоростному подводному плаванию, оказывается рядом с местом трагедии - невероятно. Но чтобы совершить то, что он совершил, он должен был быть не просто чемпионом. Он должен был быть человеком. И это - главное.
Авария происходит на его глазах. Поразительно, на решение, ставшее в его жизни самым значительным, он затратит лишь доли секунды - в то время как у большинства людей нередко уходят часы и дни. Как и у него. Набрав воздуха, ныряет. Жизнь, сводя вместе погибающих и того, кто единственно может им реально помочь, все-таки корректирует трагический абсурд, допущенной ею же самой. Видимость - почти нулевая.
Глубина 8-9 метров. Удар ногами в заднее стекло троллейбуса. Стекло бесшумно раскалывается. Дорога в подводный Садом свободна. С этой минуты Шаварш ухватывает безвольных, оглушенных внезапностью людей и, всплывая, передает их в лодку. Передает младшему брату Камо. Тот был с ним на тренировке и уже успевает подвести к штангам лодку. Первый спасенный. Второй. Третий. Пятый. Десятый.
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