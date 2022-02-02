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Поедем без спутников
Поедем без спутников
Отделы медиа и телекоммуникаций, бизнеса, потребительского рынка
19.05 12:13 |  число просмотров 358
(«Коммерсант»)
Помехи GPS в центре Москвы сохраняются и продолжают серьезно влиять на работу бизнеса и жизнь граждан. Наиболее открыто проблемы признают сервисы заказа такси и каршеринга, которым пришлось ввести дополнительные, «ручные» проверки местоположения. В отдельных сферах ситуацию облегчает расчет координат по наземному оборудованию. Однако пока, отмечают эксперты и участники рынка, масштаб сложностей не достиг уровня появления «альтернативной навигации» как отдельного бизнеса и популярной услуги.

Проблемы со спутниковой геолокацией в центре Москвы, последовавшие за атакой беспилотников на Кремль (см. “Ъ” от 4 мая) не разрешились и после майских праздников. Ограничения на аренду каршеринга в центре, объявленные департаментом транспорта города в момент начала сбоев GPS, закончены 10 мая. Однако корреспонденты “Ъ” столкнулись с проблемами при заказе такси внутри Садового и даже Третьего транспортного кольца и после этой даты.

В «Яндексе» еще 16 мая и 17 мая подтверждали сложности с геолокацией в своих транспортных сервисах: «Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны».

 

Пользователи «умных» часов Garmin с поддержкой GPS продолжают писать на 4PDA о проблемах с записью маршрутов пробежек — с ними, например, столкнулись участники Московского полумарафона 14 мая, значительная часть которого проходила внутри Садового кольца и у Кремля. Бегуны сообщали, что устройства неверно рассчитывали длину маршрута. Сложности возникли не только у техники Garmin, их подтверждали пользователи Amazfit, Huawei, Realme и Asus.

Между тем официально о применении средств, которые могли бы мешать работе GPS, власти так и не сообщали.

О том, что в Москве в преддверии Парада Победы будут осуществлять «смену локации GPS», писала Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Роскомнадзоре говорят, что служба «не наделена полномочиями по подавлению или искажению сигналов спутниковой навигации». В ФСБ не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к оборонно-промышленному комплексу, рассказал, что блокировка использования GPS может осуществляться с помощью перехватчиков — устройств, подавляющих сигналы, передаваемые со спутников на землю.
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