К каким действиям Запада готовятся в Москве и какую политику этому можно противопоставить? Об этом aif.ru рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Турбулентная обстановка Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, как вы оцениваете обстановку в мире, сложившуюся к началу наступившего года? Николай Патрушев: Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер. Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения. — Вы как-то заявили, что руководство западных стран ничего не предпринимает для улучшения ситуации не то что в мире, но даже в своих собственных странах. Поясните, о чём идёт речь? — У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Эти факты они даже не скрывают. Есть совсем недавние примеры. Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Дж. Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций.

— Уж не Рокфеллеров и Ротшильдов ли имеете в виду? — На самом деле, таких корпораций и кланов гораздо больше. Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов. Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов с чистой прибылью в 1,8 трлн. Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций». Два актёра в одной пьесе — Хотите сказать, что даже власти США проводят не самостоятельную политику? — По сути, американское государство — это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для ТНК даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Неслучайно все большее число американцев заявляет о том, что республиканцы и демократы — это лишь два актера в одной пьесе, которая не имеет ничего общего с демократией. Американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Напористая внешняя политика Белого дома, разнузданная агрессивность НАТО, появление военного блока АУКУС и других — это тоже следствие корпоративного влияния. Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 трлн долларов на оборону ассигнуется половина — более 850 млрд долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд.

Это при том, что сами США и их приспешники безвозвратно скатываются в долговую яму. У американцев госдолг достиг тридцать один с лишним триллионов долларов. Долг Англии — 2,4 трлн фунтов стерлингов — стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП — более чем в 2,6 раза — поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются. Ранее Запад пришел к процветанию и добился мирового господства за счет колониальных захватов. Именно так ведут себя сегодня и транснациональные компании, предпочитающие наращивать свои капиталы за счет выкачивания ресурсов из других стран. При этом используют принадлежащую им систему оболванивания масс для всяческого навязывания населению планеты идеи о неких правилах, которые сами придумали и которые не соответствуют международному праву.

Глобальная эксплуатация — То есть вы действительно считаете, что при осуществлении деятельности в различных странах мира ТНК серьезно влияют на местные политические и социально-экономические процессы? — Верно. С одной стороны, они через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии, увеличивают производительность труда. Только население не может воспользоваться этими результатами, поскольку компании навсегда вытесняют местного производителя, становясь монополистами. Выводя за границу основные объемы прибыли, лишают страны возможности увеличить свое национальное благосостояние. Для решения данной проблемы национально-правового регулирования недостаточно. Действующее же международно-правовое регулирование экономической деятельности ТНК сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии. Его изменение в пользу национальных интересов стран торпедируется. «Разгребаем авгиевы конюшни». Николай Патрушев — о спецоперации на Украине Подробнее В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций — сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее — элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней — так называемые развитые страны мира, а также «золотой миллиард». А далее — остальное человечество, презрительно именуемое «третьим миром». — По этой логике, видимо, России в этой иерархии предусмотрено не самое завидное место. — На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю. Транснациональные корпорации нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала. Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития. В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства. Так действовали и ранее, когда, например, Лондон по итогам Первой мировой войны развалил империи и наштамповал из них десятки стран. Так действуют и сегодня. Яркий пример — Югославия. Имевшее самостоятельный голос на международной арене государство разделено на шесть.