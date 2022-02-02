  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Спецоперация
Спецоперация
27.05 20:23 | число просмотров 5967 число постов 31
Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины.
 
Сюжеты
Прощай, Макдональдс!
10.03 число просмотров 2907 число записей 3
 
Бедная Камила
12.02 число просмотров 2172 число записей 4
 
Чеченские угрозы
3.02 число просмотров 3206 число записей 10
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 5724 число записей 6
 
События в Казахстане
12.01 число просмотров 2454 число записей 16
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Закон для негодяев
15.01 число просмотров 919 число записей 4
 
Умерла Инна Чурикова
15.01 число просмотров 852 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
«Россию хотят превратить в Московию». Николай Патрушев — о Западе и Украине
«Россию хотят превратить в Московию». Николай Патрушев — о Западе и Украине
Николай Патрушев
15.01 20:18 |  число просмотров 915
(«Аргументы и факты»)

К каким действиям Запада готовятся в Москве и какую политику этому можно противопоставить? Об этом aif.ru рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Турбулентная обстановка 

Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, как вы оцениваете обстановку в мире, сложившуюся к началу наступившего года?

Николай Патрушев: Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер. Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения. 

— Вы как-то заявили, что руководство западных стран ничего не предпринимает для улучшения ситуации не то что в мире, но даже в своих собственных странах. Поясните, о чём идёт речь?

— У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Эти факты они даже не скрывают. Есть совсем недавние примеры. Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Дж. Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций. 
 

— Уж не Рокфеллеров и Ротшильдов ли имеете в виду? 

— На самом деле, таких корпораций и кланов гораздо больше. Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов. Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов с чистой прибылью в 1,8 трлн.

Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций». 

 

Два актёра в одной пьесе

— Хотите сказать, что даже власти США проводят не самостоятельную политику? 

— По сути, американское государство — это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для ТНК даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Неслучайно все большее число американцев заявляет о том, что республиканцы и демократы — это лишь два актера в одной пьесе, которая не имеет ничего общего с демократией. 

Американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Напористая внешняя политика Белого дома, разнузданная агрессивность НАТО, появление военного блока АУКУС и других — это тоже следствие корпоративного влияния. Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 трлн долларов на оборону ассигнуется половина — более 850 млрд долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд. 
 

Это при том, что сами США и их приспешники безвозвратно скатываются в долговую яму. У американцев госдолг достиг тридцать один с лишним триллионов долларов. Долг Англии — 2,4 трлн фунтов стерлингов — стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП — более чем в 2,6 раза — поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются. 

Ранее Запад пришел к процветанию и добился мирового господства за счет колониальных захватов. Именно так ведут себя сегодня и транснациональные компании, предпочитающие наращивать свои капиталы за счет выкачивания ресурсов из других стран. При этом используют принадлежащую им систему оболванивания масс для всяческого навязывания населению планеты идеи о неких правилах, которые сами придумали и которые не соответствуют международному праву.
 

Глобальная эксплуатация

— То есть вы действительно считаете, что при осуществлении деятельности в различных странах мира ТНК серьезно влияют на местные политические и социально-экономические процессы?

— Верно. С одной стороны, они через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии, увеличивают производительность труда. Только население не может воспользоваться этими результатами, поскольку компании навсегда вытесняют местного производителя, становясь монополистами. Выводя за границу основные объемы прибыли, лишают страны возможности увеличить свое национальное благосостояние. 

Для решения данной проблемы национально-правового регулирования недостаточно. Действующее же международно-правовое регулирование экономической деятельности ТНК сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии. Его изменение в пользу национальных интересов стран торпедируется. 

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Разгребаем авгиевы конюшни». Николай Патрушев — о спецоперации на Украине Подробнее

 

В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций — сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее — элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней — так называемые развитые страны мира, а также «золотой миллиард». А далее — остальное человечество, презрительно именуемое «третьим миром». 

— По этой логике, видимо, России в этой иерархии предусмотрено не самое завидное место. 

— На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю. 

Транснациональные корпорации нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала. Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития. 

В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства. Так действовали и ранее, когда, например, Лондон по итогам Первой мировой войны развалил империи и наштамповал из них десятки стран. Так действуют и сегодня. Яркий пример — Югославия. Имевшее самостоятельный голос на международной арене государство разделено на шесть. 

 

 
Далее

Посты дня
Администрация президента: "Действие указа о мобилизации продолжается"
blogСкат media    17.01 13:25 |  число просмотров 1157
Администрация президента: "Действие указа о мобилизации продолжается" Псковский депутат запросил у администрации президента ответ об издании указа о завершении «частичной» мобилизации. Ему сообщили, что мобилизация продолжается.
 
Как чеченских беженцев встречают в Европе
blogЛидия Михальченко    15.01 19:36 |  число просмотров 1318
Как чеченских беженцев встречают в Европе В поисках безопасного места чеченцы со средины осени едут в Турцию, а оттуда в Хорватию через безвизовую Боснию. Увы, Европа, так поддерживающая Украину во многом другом, здесь бывает настроена иначе
 
Что там у чехов
blogМихаил Виноградов    15.01 19:24 |  число просмотров 1263
Что там у чехов Вот какие кандидаты претендуют на пост президента Чехии - скоро там пройдут выборы
 
Воображаемая диверсия украинских спецслужб: как украинцы не заставляли открывать детей газ дома
blogАлександра Архипова    15.01 19:13 |  число просмотров 2998
Воображаемая диверсия украинских спецслужб: как украинцы не заставляли открывать детей газ дома Читатели присылают страшилку. Якобы украинка звонит детям и, убедившись, что взрослых нет, просит открыть газ. Это история стремительно начала распространяться в соцсетях - родители начали паниковать.
 
Художники в Зазеркалье
blogDmitry Front    15.01 19:09 |  число просмотров 1270
Художники в Зазеркалье Работа Бориса Матросова «Счастье не за горами», которая в 2008 году возникла в Перми и даже явилась художественным акцентом в фильме «Географ глобус пропил», теперь размещена на танках, которые едут брать свой вечный «Берлин», попав в петлю времени
 
все записи
Выбор редактора
Обошел ли Чебурашка Аватар
blogИлья Шепелин    15.01 16:48 |  число просмотров 1302
Обошел ли Чебурашка Аватар Аватар в России собрал $120 млн. А если рублевые сборы Чебурашки пересчитать в валюту – получится всего $57 млн.
 
"Как подкову, дарит за указом указ"
blogШлейнов Роман    26.12 12:03 |  число просмотров 1588
"Как подкову, дарит за указом указ" Указ Владимира Путина о защите традиционных ценностей -- это бесподобно. Смесь Ирана, Саудовской Аравии и Северной Кореи, где за духовностью следят из спецслужб.
 
Мобилизованные умирают прямо на призывных пунктах
blogПавел Чиков    4.10 09:15 |  число просмотров 2442
Мобилизованные умирают прямо на призывных пунктах Минимум шесть мобилизованных погибли за последние дни в полиции, на призывном либо сборном пунктах
 
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов?
blogЯков Миркин    28.08 12:28 |  число просмотров 2816
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов? Ответ - при быстром, уверенном снижении доходов населения не менее, чем в 2 раза. Как измерить? Хотя бы в Упал камнем? Сократился в 2 – 3 раза? Жди, что массы выйдут на улицу и начнут терзать власти, и еще большой вопрос – удержатся ли они на месте.
 
События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 11109
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
все записи
Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 11616
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
все записи
Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 12239
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
все записи
Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 11702
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
все записи
Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 68959
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012