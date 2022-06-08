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«Вахтовое государство»
«Вахтовое государство»
Перцев Андрей
6.08 12:27 |  число просмотров 889
(«Riddle»)

Администрация президента рекрутирует российских чиновников для работы на Донбассе и занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Они уже занимают значимые посты в местных администрациях. Учителям, врачам и полицейским тоже предлагают поработать на этих территориях. Российские власти обещают согласившимся чиновникам и бюджетникам быстрый карьерный рост и более высокие зарплаты. Кроме того, согласие поехать на Донбасс служит сейчас лучшим доказательством лояльности власти. Так Кремль строит основы вахтового государства, в котором государственные служащие и бюджетники никак не привязаны к территориям, а значит и их населению, они ориентированы на центр и готовы выполнять любые его приказы.

Чиновники на выезде

В Кремле только планируют провести референдумы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Запорожской и Херсонской области к России, но российские чиновники уже занимают посты в местных администрациях. «Премьером» ДНР стал бывший директор департамента Минпромторга Виталий Хоценко, который до назначения в федеральное правительство успел поработать на руководящих постах в правительствах Ставропольского края и Ямало-Ненецкого округа. Пост первого зампреда правительства ЛНР получил Владислав Кузнецов, выходец из компании СИБУР, который был депутатом от «Единой России» в Башкортостане и вице-губернатором Курганской области. Первый замглавы Вологодской области Антон Кольцов стал руководить «правительством» Запорожской области, а замруководителя Калининградской области Сергей Елисеев возглавил «кабинет министров» Херсонской области (до Калининграда он работал заместителем мэра Вологды). Биографии всех этих чиновников, за исключением Кольцова, очень похожи — они успели поработать в разных регионах России, не прикипали к месту, принимая предложения о переезде. Все новоназначенные «премьеры» либо учились в так называемой «школе губернаторов» РАНХиГС (курсы повышения квалификации, выпускники которых часто получают посты глав регионов), либо участвовали в конкурсе «Лидеры России». Официальные и провластные СМИ подчеркивают этот факт их биографии не случайно — и «школу», и конкурс патронирует первый замглавы АП, руководитель внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, который с апреля этого года курирует и Донбасс. И это добавляет еще одну деталь: все отправившиеся на Донбасс чиновники — явные карьеристы. И конкурс, и «школа» с практической точки зрения институции сомнительные. Они похожи, скорее, на корпоративные тренинги, чем на образовательные курсы. Зато их успешных участников замечает начальство. Карьеристы это прекрасно понимают и готовы тратить свое время на эти мероприятия.

Едут на Донбасс, в Херсон и Запорожье и чиновники помельче. Зампредом «правительства» Запорожской области по политике стал замминистра Калининградской области Владимир Беспалов, министром по молодежной политики региона — советник главы Росмолодежи Антон Тицкий. Политическим заместителем премьера ДНР был назначен бывший вице-губернатор Ульяновской области Александр Костомаров (работал также в Челябинске, Архангельске, Московской и Липецкой областях). Финалист «Лидеров России» Олег Трофимов был назначен заместителем министра образования ДНР.

Российские власти отправляют на Донбасс и другие занятые территории Украины полицейских, учителей и врачей. До этого Кремль не организовывал таких масштабных кадровых десантов. Крымом, после его аннексии, руководили и руководят исключительно местные чиновники. Губернаторы-варяги работали в Севастополе, но они привозили с собой только самое близкое окружение, основу чиновничества составляли опять же местные кадры. Речи о массовом привлечении полицейских и бюджетников из России в Крыму и Севастополе вообще не шло.

Мигрируют по России чиновники высокого уровня — например, среди губернаторов большинство составляют «варяги», не связанные с территорией, которой они управляют, но на 140 миллионную страну таких управленцев сравнительно немного. Некоторые такие главы регионов могут привезти с собой несколько представителей своей команды и рассадить их на вице-губернаторские посты. Часть «варягов» никого с собой не привозят и работают с местными. Но чиновники среднего и низшего звена привязаны к своим местам и работают на них десятилетиями. Кочуют по стране и силовики: сотрудники ФСБ, полиции, прокуратуры. Но опять же — передвигаться они начинают после того, как получили достаточно высокие должности. Низшие и средние чины сидят на месте.

Команда Кириенко

Масштабным кадровым десантом Кремль пытается решить несколько тактических проблем. Во-первых, российская власть явно не хочет доверять триллионы рублей, которые она планирует направить на восстановление Донбасса, местным кадрам. Деньги должны быть распределены по нужным компаниям, которые принадлежат нужным людям, кроме того, их часть действительно должна пойти на прямые цели — ремонт и строительство инфраструктуры. Поначалу в Кремле надеялись, что сотрудничать с Россией на новозанятых войсками территориях будут местные кадры. Однако состав промосковских администраций показывает, что коллаборационистами стали в основном фрики без управленческого опыта. Большинство местных государственных служащих высокого ранга уехали в Украину. Примерно то же самое происходило в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в середине 2010-х гг. В этом смысле показательна биография главы так называемой ДНР Дениса Пушилина — в прошлом он был представителем финансовой пирамиды МММ, занимался мелким бизнесом, в Украине он не был даже муниципальным депутатом. И это вторая причина, почему Кремлю понадобился такой серьезный рекрутинг чиновников. В-третьих, назначение российских кадров показывает местным жителям серьезность намерений Кремля — люди должны видеть, что им всеми силами стараются обеспечить «российскую жизнь» и делают это «профессионалы» (не только чиновники, но и бюджетники).

Кроме того, рекрутинг «Лидеров России» и выпускников «Школы губернаторов» — это личный пиар-проект Сергея Кириенко, у которого есть один адресат — Владимир Путин. Президент должен увидеть, что «птенцы гнезда» Кириенко готовы работать в самых сложных условиях, ехать, куда позовет государство. Их возможная эффективность в этом плане — дело второе или третье, в конце концов, как в военных условиях разобраться, эффективны шаги того или иного менеджера или нет, ведь в таком режиме российские чиновники пока не работали. Поэтому Кириенко может гарантированно доложить Путину, что его люди (а «лидеры» и выпускники воспринимаются уже как люди Кириенко) с работой справились. У президента должен напрашиваться и другой вывод — другие представители элиты такого количества желающих поработать в сложных условиях не представили. Следовательно, у первого замглавы АП есть мощная команда для выполнения любых задач, поэтому его можно назначать на любой высокий пост, например, премьерский.
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