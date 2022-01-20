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Чеченские угрозы
Чеченские угрозы
3.02 11:42 | число просмотров 124 число постов 10
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что необходимо убить семью Янгулбаева. В Грозном прошел митинг с этими же требованиями. Рамзан Кадыров назвал правозащитника Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину "террористами".
 
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Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам
Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам
Елена Милашина
29.01 12:38 |  число просмотров 209
(«Новая газета»)
Неделю назад, 20 января, в Нижнем Новгороде чеченские полицейские попытались взять в заложники действующего федерального судью Сайди Янгулбаева и его жену Зарему Мусаеву. Этот случай получил мировую огласку, о нем написали даже австралийские СМИ. Рамзан Кадыров, публично угрожающий семье федерального судьи тюрьмой или смертью, назвал при этом «террористом» — меня. Подобные высказывания чиновника класса «А», российского губернатора и генерала полиции напрямую связаны с моей профессиональной работой по освещению нарушений прав человека в Чечне.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале прошлого года. Тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева, Ибрагим и Байсангур, а его родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами похищения, убийства, изнасилования и проч.

Последние семь дней накануне своего похищения Зарема звонила мне каждый раз, когда в их дверь стучали. Она почему-то шепотом, видимо, от стресса, советовалась, что им делать.

На 21 января был запланирован их отъезд из России. Я попросила нижегородского журналиста Костю Гусева проводить Янгулбаевых. Он, совершенно бесстрашный, собрался идти откапывать из-под снега свою машину. Мы договорились созвониться рано утром, чтобы я скоординировала Янгулбаевых с Костей и вызвала такси в аэропорт на тот случай, если он не заведет свою машину.

А через полчаса Зарема позвонила и страшно закричала: «За нами пришли…»


 
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