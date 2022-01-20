Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале прошлого года. Тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева, Ибрагим и Байсангур , а его родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами похищения, убийства, изнасилования и проч.

Последние семь дней накануне своего похищения Зарема звонила мне каждый раз, когда в их дверь стучали. Она почему-то шепотом, видимо, от стресса, советовалась, что им делать.

На 21 января был запланирован их отъезд из России. Я попросила нижегородского журналиста Костю Гусева проводить Янгулбаевых. Он, совершенно бесстрашный, собрался идти откапывать из-под снега свою машину. Мы договорились созвониться рано утром, чтобы я скоординировала Янгулбаевых с Костей и вызвала такси в аэропорт на тот случай, если он не заведет свою машину.