"У нас запрет на реальность" Олеся Герасименко 526 16.11 15:00 |526 («BBC») В субботу, 11 сентября 2021 года, накануне выборов актриса Ирина Вилкова опубликовала в сториз своего "Инстаграма" ссылку на документ в Google Docs. Те, кто по ней кликнул, увидели таблицу с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагал голосовать запрещенный в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В понедельник утром Вилкова нашла в своей почте письмо: кинокомпания Legio Felix, с которой она работала этой осенью, разрывала контракт в одностороннем порядке без объяснения причин. В сентябре Вилкова снималась для Legio Felix в сериале "Детективное агентство Мухича" - это продолжение популярного на ТНТ сериала "Полицейский с Рублевки". После расторжения контракта сцены, в которых участвовала Вилкова, из серий вырезали. Об этом Би-би-си рассказали актер и режиссер, знакомые с проектом. Автор обоих сериалов, глава Legio Felix продюсер Илья Куликов отказался комментировать увольнение Вилковой, запретив Би-би-си публиковать его отказ от комментариев. Вилкова никогда не скрывала своих политических взглядов. В августе 2020 года она на девятом месяце беременности выходила на Красную площадь с пикетом в поддержку Навального - он тогда был в коме в Омске после отравления. Когда Вилкову вместе с коллегой Яной Трояновой задержали полицейские, у актрисы отошли воды и из ОВД она уехала в роддом. В январе 2021 года Вилкова участвовала в митингах и шествиях в поддержку Алексея Навального, летом ее судили и оштрафовали за участие в несанкционированной акции. Но тогда, рассказывают друзья актрисы, контракты с ней не разрывали, ограничиваясь "беседой о дальнейших планах". Вилкову "просили примолкнуть в обмен на сохранение работы", говорит сотрудник одной из компаний, снимавших актрису. До увольнений не доходило, но к выборам в Госдуму ситуация снова накалилась. Вилкова от комментариев отказалась, подтвердив, что больше не снимается в сериале Legio Felix и ТНТ. Legio Felix, как и многие другие кинокомпании России, работает с холдингом "Газпром-Медиа" (ГПМ), которым сейчас руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Именно в "Газпром-Медиа" зимой 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты. Списков на бумаге никто из собеседников Би-би-си не видел, но разговоры ведутся постоянно. Об этом Би-би-си рассказали четыре собеседника, работающих в холдинге на высоких должностях. И если к тому, что в кадре не должно быть Михаила Шаца, Татьяны Лазаревой или Леонида Парфенова, активничавших на протестах 2011 года, сотрудники ГПМ давно привыкли, то новые устные распоряжения застали их врасплох. Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова, Семен Трескунов - все эти известные актеры снимались в новых проектах или рекламировали уже те, что шли в эфире каналов ГПМ. Зимой 2021 года они так или иначе высказались в поддержку отравленного, арестованного и осужденного Алексея Навального и тех, кто вышел на улицу протестовать. И после этого "началось", говорит режиссер, один из собеседников Би-би-си. Срочно пришлось переделывать много промороликов сериалов, из которых вырезали Деревянко или Бортич. Всю рекламу в соцсетях и на "Ютубе" "зачистили от этих актеров". Яну Троянову сняли со съемок новых сезонов и проектов, говорят два продюсера ТВ-3. Троянова отказалась от комментариев: "Мне настолько противно все, что происходит в нашей стране… подключаться обратно и моросить всю эту тему я просто не готова". "Сигнал был четкий: "Будете ходить на митинги - не будете играть", - утверждает один из продюсеров "Газпром-Медиа". Шмыкова, записавшая для своего "Инстаграма" видео, где она со слезами говорит о здоровье Навального, лишилась "многих предложений о сотрудничестве", утверждают ее коллеги. "Ей просто перестали предлагать хоть что-то, весной она вообще не могла работать, - говорит один из сценаристов. - Она сама жаловалась, что ей нечего играть. Я пытался звать ее на большую роль, мне ответили: "Зачем нам это, ляпнет еще что-то перед премьерой". Восходящую звезду сериала "Чики" запретили даже снимать в рекламном ролике платежной карты "Мир". Сразу после съемок она пошла на митинг на Пушкинской площади, откуда опубликовала несколько фотографий в сториз "Инстаграма". Заказчик возмутился, ролик, который снимала режиссер Нигина Сайфуллаева, опубликован не был. В Национальной системе платежных карт, операторе карты "Мир", отказались комментировать эту ситуацию для Би-би-си. Шмыкову сняли с афиш Центра Мейерхольда, где она работала. Бортич стала давать интервью о том, что кино ей малоинтересно, она уходит в театр. "У меня был разговор на ТНТ с линейными продюсерами, - вспоминает режиссер, один из собеседников Би-би-си. - И я говорил: ну вот у нас есть главная героиня, и мы не пойдем очевидными путями, будем искать неизвестную девушку, а так-то можно было позвонить Бортич или Шмыковой… И тут девочки в один голос с вытянувшимися лицами: "Не-не-не… Саше Бортич и Варе Шмыковой звонить нельзя, мы же "Газпром"…" "Ну, кстати, это не "Газпром-Медиа" сам решил терять деньги, - говорит один из медиааналитиков. - Доходило чуть ли не до драк. Приходили, и когда видели анонсы снятого еще год назад и поставленного в эфирную сетку, всем приходилось писать объяснительные. А какие-то истории пришлось переснимать. Меняли анонсы, билборды, всю рекламу". Напуганная запретом на работу Шмыкова ушла в подполье, "на митинги больше ни ногой", от общения с прессой, в том числе с Би-би-си, она отказывается. "Все ждут, что ее еще год помучают - и вернут на место, - говорят ее знакомые. - Но зимой напряжение было такое, что даже Бондарчук не мог договориться". О том, что "сам" Федор Бондарчук вынужден был ходить в администрацию президента с просьбой позволить ему снять Бортич и Шмыкову в одном из проектов, рассказывают еще два собеседника Би-би-си. Бондарчук отказался от комментариев Би-би-си, добавив, что "сейчас не время это обсуждать". Табу существует: "Я знаю, что Яна Троянова и Саша Бортич находятся в черном списке "Газпром-Медиа", все компании и продакшн-центры, которые работают с ГПМ - а это почти все - их даже не рассматривают в качестве кандидатов на какие-то роли, режиссерам говорят прямым текстом, чтобы о них даже не думали", - рассказал Би-би-си на условиях анонимности один из продюсеров "Газпром-Медиа". 22 января 2021 в эфире телеканала "Дождь", тогда еще не признанного иностранным агентом, читали по ролям судебное заседание, на котором вернувшегося в Россию Навального отправляли в СИЗО. Актер Евгений Стычкин исполнял роль адвоката оппозиционера. Это не прошло незамеченным, говорят его друзья. В рекламной кампании его режиссерского дебюта - сериала "Контакт" - на онлайн-площадке "Газпром Медиа" Premier не было ни фамилии Стычкина, ни его фотографии. Далее