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Блогеры против: Билайн
3.12 число просмотров 35822 число записей 86
 
Срок Михаила Ефремова
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В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию
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ШпионоВания
15.09 число просмотров 3787 число записей 9
 
Театральное дело
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Возвращение Навального
18.01 число просмотров 628 число записей 9
 
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Вице-губернаторов обучат легитимности
Вице-губернаторов обучат легитимности
Андрей Винокуров и др.
18.01 09:23 |  число просмотров 290
(«Коммерсант»)

На этой неделе в Подмосковье пройдет семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, организованный администрацией президента (АП). Ожидается, что его главными спикерами станут представители внутриполитического блока АП, включая ее первого замруководителя Сергея Кириенко, а речь пойдет об осенних выборах в Госдуму. Кураторы внутренней политики из регионов ждут разъяснений, как проводить предстоящую думскую кампанию. Представители АП утверждают, что главной установкой станет легитимность кампании, однако эксперт полагает, что без целевого показателя по количеству депутатских мест для партии власти все же не обойдется.
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Это не Зимний и не Версаль!
blogЕкатерина Шульман    20.01 11:23 |  число просмотров 714
Это не Зимний и не Версаль! Что такое был Версаль? Принципиально публичное место, ярко освещенный театр множества актеров, круглосуточное реалити-шоу, в центре которого - всесогревающее и к себе притягивающее Солнце, король с его двумя телами, физическим и политическим
 
Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей
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Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ
 
Куда попал Навальный
blogМарина Литвинович    19.01 09:10 |  число просмотров 720
Куда попал Навальный Давайте немного расскажу про то, что такое СИЗО №99/1 (Кремлёвский централ)
 
Как самолет Навального развернули в Шереметьево
blogElizaveta Antonova    17.01 20:26 |  число просмотров 716
Как самолет Навального развернули в Шереметьево В 19:44, уже над аэропортом, пилот Александр Соловьев обьявил, что «Внуково» закрыто по техническим причинам, так как некий «самолёт выкатился за взлетно-посадочную полосу»
 
"Поджог Рейхстага" – 2021
blogaillarionov    8.01 21:55 |  число просмотров 1266
"Поджог Рейхстага" – 2021 Штурм Капитолия» 6 января 2021 года напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске 19 декабря 2010 года, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага» 27 февраля 1933 года, использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры
 
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Вам новогодние подарки!
www.facebook.com    31.12 12:16 |  число просмотров 1659
Вам новогодние подарки! Путин подписал несколько законов, которые станут прекрасным новогодним подарком для россиян
 
Некоторые частные и административные осложнения при болении ковидом
www.facebook.com    31.12 12:13 |  число просмотров 1608
Некоторые частные и административные осложнения при болении ковидом Я понимаю, что медицина наша рухнула под ковидом и, может, это все еще хороший сценарий, у многих было хуже. Но я отец, у меня эмоции
 
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался
blogNavalny    21.12 17:09 |  число просмотров 1993
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно.
 
Российская версия "банальности зла"-2020
www.facebook.com    17.12 10:55 |  число просмотров 2779
Российская версия "банальности зла"-2020 Символом отравления Навального в репортаже CNN оказался Олег Таякин - координатор команды убийц, проживающий в занюханном подъезде на окраине Москвы
 
Неужели им самим не страшно?
blogАлександр Шмелев    17.12 10:50 |  число просмотров 2328
Неужели им самим не страшно? Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужегетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли
 
События
Поправочное голосование
3.07 |  число просмотров 4617
Поправочное голосование
Центризбирком объявил итоги голосования по поправкам в Конституцию. После обработки 100% протоколов «за» проголосовали 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 65%. Голосование прошло с многочисленными нарушениями.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 7116
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 7406
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 2552
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
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"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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