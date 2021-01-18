На этой неделе в Подмосковье пройдет семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, организованный администрацией президента (АП). Ожидается, что его главными спикерами станут представители внутриполитического блока АП, включая ее первого замруководителя Сергея Кириенко, а речь пойдет об осенних выборах в Госдуму. Кураторы внутренней политики из регионов ждут разъяснений, как проводить предстоящую думскую кампанию. Представители АП утверждают, что главной установкой станет легитимность кампании, однако эксперт полагает, что без целевого показателя по количеству депутатских мест для партии власти все же не обойдется.