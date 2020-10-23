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Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб
Редакция
24.10 12:28 |  число просмотров 552
(«The Insider»)

Расследование подготовлено The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Радио «Свобода»

27 сентября 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Работы по уничтожению велись на полигоне «Кизнер» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал лично Владимир Путин.

Контролем за уничтожением химоружия занималось Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия с неблагозвучной аббревиатурой «ФУБХУХО», которое относится к войсковой части 70855, расположенной в комплексе зданий с общим адресом Нагатинская улица, 16А. По тому же адресу располагается и ФГУП НЦ «Сигнал». Официальный адрес «Сигнала» — улица Большая Оленья, 8, но часть лабораторий и других рабочих помещений находится на Нагатинской, куда когда-то даже можно было записаться к врачу. «Все как на оборонных предприятиях, охрана, проверки, заглядывания в сумки....», — жалуется посетитель Владимир, поставивший заведению всего три звездочки из пяти.

Почему заглядывают в сумки — понятно. Судя по разрешениям, выданным «Сигналу», у этого ФГУПа очень широкий спектр задач. Например, у «Сигнала» есть разрешения на проведение экспертизы таких товаров, как:

— ферменты, катализирующие распад отравляющих веществ и электроды на их основе;

— химические средства для борьбы с массовыми беспорядками;

— снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов;

— ядерные материалы, неядерные материалы для ядерных реакторов и связанные с ними технологии;

— продукция и связанные с ней технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Впрочем, эти выданные в 2014 году разрешения, наверное, устарели, ведь после 2017 года все химическое оружие было уничтожено прямо на глазах у Владимира Путина, не правда ли? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит вернуться немного назад.
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