|
Расследование подготовлено The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Радио «Свобода»
27 сентября 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Работы по уничтожению велись на полигоне «Кизнер» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал лично Владимир Путин.
Контролем за уничтожением химоружия занималось Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия с неблагозвучной аббревиатурой «ФУБХУХО», которое относится к войсковой части 70855, расположенной в комплексе зданий с общим адресом Нагатинская улица, 16А. По тому же адресу располагается и ФГУП НЦ «Сигнал». Официальный адрес «Сигнала» — улица Большая Оленья, 8, но часть лабораторий и других рабочих помещений находится на Нагатинской, куда когда-то даже можно было записаться к врачу. «Все как на оборонных предприятиях, охрана, проверки, заглядывания в сумки....», — жалуется посетитель Владимир, поставивший заведению всего три звездочки из пяти.
Почему заглядывают в сумки — понятно. Судя по разрешениям, выданным «Сигналу», у этого ФГУПа очень широкий спектр задач. Например, у «Сигнала» есть разрешения на проведение экспертизы таких товаров, как:
— ферменты, катализирующие распад отравляющих веществ и электроды на их основе;
— химические средства для борьбы с массовыми беспорядками;
— снаряжение и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных поражающих факторов;
— ядерные материалы, неядерные материалы для ядерных реакторов и связанные с ними технологии;
— продукция и связанные с ней технологии, охватываемые Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия.
Впрочем, эти выданные в 2014 году разрешения, наверное, устарели, ведь после 2017 года все химическое оружие было уничтожено прямо на глазах у Владимира Путина, не правда ли? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит вернуться немного назад.