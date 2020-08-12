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Выборы в Беларуси
Выборы в Беларуси
14.08 12:09 | число просмотров 1055 число постов 14
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным за Александра Лукашенко проголосовало 80,23% граждан, за Светлану Тихановскую — 9,9%. По данным независимых опросов на выходе из участков на выборах победила Тихановская. Все дни после выборов в Беларуси проходят стычки ОМОНа с гражданами, многие избиты и задержаны, ряд предприятий начали забастовку.
 
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«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
Никита Телиженко
13.08 20:23 |  число просмотров 242
(«Знак.com»)

Вечером 10 августа в Минске перед акцией протеста против итогов выборов президента Белоруссии был задержан корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Он приехал в республику по редакционному заданию. В течение суток после задержания с ним не было никакой связи. Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли — в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино.

Задержание  

Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии. Акция была запланирована на улице Немига. К этому месту уже стягивали боевые машины, грузовики, в переходах и между домами было очень много военных, ОМОН и милиция. Я просто шел и смотрел, как идет подготовка к митингу. Я увидел водометы, отписался об этом в редакцию, и буквально через минуту ко мне подошли сотрудники милиции, они были в обычной форме. Попросили показать, что у меня в пакете, им он показался подозрительным. Я показал — там у меня лежала кофта. После этого меня отпустили.

Вскоре на остановке у Дворца спорта я увидел, как всех, кто вышел из автобуса, схватил ОМОН и посадил в автозак. Я сделал на телефон несколько фотографий этого процесса и начал отписываться в редакцию о первых задержаниях на второй акции протеста. Потом пошел в сторону стелы «Город-герой», где накануне была настоящая бойня между протестующими и силовиками, хотел посмотреть, как это место выглядит после побоища. Но на полпути ко мне подъехал минивэн. И вот из него уже выскочили экипированные омоновцы. Они подбежали ко мне, спросили, что я тут делаю. Как я понял потом, они искали координаторов акции, они знали, что в телеграме протестующие обменивались информацией о передвижении силовиков, сообщали о засадах. Они, видимо, решили, что я один из них. Я им говорю: «У меня даже телеграма в телефоне нет, я СМС набираю, я журналист, отписываюсь в редакцию». Они у меня выхватили телефон, прочитали сообщения, а потом посадили в машину. Я говорил им, что ничего не нарушил, что в акции протеста не участвую, я журналист, на что получил ответ: «Сиди, приедет начальство, разберется».
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