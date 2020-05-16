Подтверждение данных

За основу для исследования взят «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. 18 мая в нем было 222 имени.

Из этого списка мы исключили 19 случаев: шестерых врачей из других стран, семерых медиков, не практиковавших во время пандемии, и шесть смертей, не связанных с заражением коронавирусом.

Из оставшихся 203 случаев нам удалось найти подтверждение гибели 165 человек — для каждого по отдельности. Информация по 38 людям была представлена только в «Списке памяти», поэтому мы не стали ее учитывать, хотя, безусловно, не пытаемся ее опровергнуть.

Чаще всего (79) мы находили официальную информацию: о погибших врачах и медицинских работниках говорили главы регионов, сообщали оперативные штабы, региональные минздравы и больницы. 30 подтверждений мы нашли в соцсетях. В 27 случаях о смерти коллег сообщали врачи, в 17 случаях — СМИ, в 12 — родственники и друзья.

Отдельно стоит отметить ситуацию в Дагестане. В «Списке памяти» говорится о 34 медиках из этой республики. Нам удалось поименно подтвердить 27 погибших. Вечером 16 мая республиканский министр здравоохранения рассказал, что от COVID-19 и пневмонии в регионе скончались более 40 врачей, поэтому мы сочли официально подтвержденным весь «Список памяти» по Дагестану, и прибавили к нему шесть человек, чьи данные нам неизвестны.

Мы также нашли официальную информацию о восьми случаях, которых 18 мая в «Списке памяти» не было.

Таким образом, в сумме мы подтвердили гибель 186 врачей.