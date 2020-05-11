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Блогеры против: Аэрофлот
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Конституционная возня
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Просто запрещают умирать от коронавируса
Просто запрещают умирать от коронавируса
Лилия Яппарова
16.05 01:24 |  число просмотров 233
(«Медуза»)
Владимир Путин 11 мая отменил режим «нерабочих дней». Как и когда именно снимать карантин в регионах, должны решать губернаторы, основываясь на эпидемиологической статистике. На совещании у президента в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова с гордостью заявила, что уровень летальности от COVID-19 в России — в 7,4 раза ниже мирового. Демографы говорят, что это повод не для гордости, а для расследования. Тему аномально низкой летальности коронавируса в России уже обсуждают мировые СМИ: они пришли к выводу, что проблема — в методике учета смертей. Однако корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова выяснила, что эта методика позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от коронавируса — чтобы приукрасить статистику в регионах. Врачи и демографы рассказали ей, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов — и как из федеральной статистики заражений и смертей выпал целый город физиков-ядерщиков.
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Посты дня
Мне выписали "штраф за штраф"
blogОлег Сальманов    19.05 23:27 |  число просмотров 292
Мне выписали "штраф за штраф" Мне на ИП от налоговой пришел штраф. Небольшой, на 500 рублей. Я удивился - вроде бы не за что. Полез смотреть за что...
 
Как улучшить статистику?
www.facebook.com    19.05 23:24 |  число просмотров 297
Как улучшить статистику? Моей подруге с двухсторонним воспалением за вчерашний день пришло штрафов на 12 тысяч рублей от "Социального мониторинга"
 
Я хочу рассказать в какую ситуацию сейчас попала моя семья
www.facebook.com    19.05 15:16 |  число просмотров 274
Я хочу рассказать в какую ситуацию сейчас попала моя семья Моего отца кладут в палату, где за соседней дверью лежит пациент с подтвержденным ковидом. У моего папы проходная палата, дверь в соседнюю открыта. При этом в больнице туалет общий на этаже. То есть даже если отец приехал в больницу без ковида, там он его подцепит обязательно
 
Мы сдались врачам сразу, как поняли, что к чему
www.facebook.com    18.05 17:41 |  число просмотров 498
Мы сдались врачам сразу, как поняли, что к чему Таких заболевших, которые до последнего будут уклоняться от официальной медицины, чтобы не попадать в ее жернова, под цифровой колпак, круглосуточный мониторинг, принудительную вакцинацию, чипизацию и прочий ужас - таких уклонистов все больше
 
В России на самом деле более 20 тысяч умерших от ковида
blogOleg Kozyrev    17.05 18:40 |  число просмотров 524
В России на самом деле более 20 тысяч умерших от ковида Сейчас в России официально умерших от ковида - 2 631 . Если следовать логике статистики, то к ним можно предположить + 20-30 тысяч смертей тех, кого записали во внебольничную пневмонию
 
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Выбор редактора
Возможно, моя история кому-то будет полезной
www.facebook.com    17.05 12:31 |  число просмотров 1537
Возможно, моя история кому-то будет полезной Мой папа заболел коронавирусом, пролежал 11 дней на ИВЛ и скончался на этой неделе. Вчера я его похоронил. Я не хочу никого ни в чём обвинять
 
Это все за гранью реального!
www.facebook.com    16.05 15:25 |  число просмотров 489
Это все за гранью реального! Мой муж в деревне Тверской обл., где у нас дом, сегодня сломал ногу. В нескольких местах, со смещением. Все врачи отказали ему в помощи. В результате вызвали батюшку...
 
Два глобальных сценария пандемии
blogSergei Medvedev    13.05 12:06 |  число просмотров 764
Два глобальных сценария пандемии Это история не на месяц и даже не на год, оба исследования осторожно говорят о двухлетнем периоде, середина или конец 2022. Только тогда, через серию вспышек, мы будем приближаться к популяционному иммунитету в 55% населения
 
У нас опять сословная медицина
blogNatalia Oss    13.05 12:00 |  число просмотров 649
У нас опять сословная медицина Всем желаю здоровья и долгих лет, но то, что одни не могут попасть в больницу, добиваются скорых, анализов, КТ, а другие едут в Коммунарку (и не только) по желанию, меня возмущает
 
Это фиаско, ребят!
www.facebook.com    12.05 00:40 |  число просмотров 646
Это фиаско, ребят! Я в бешенстве! У меня всё в полном порядке с документами! Откройте мне пропуск! Дайте выйти на работу и заработать хоть какие-то деньги для существования!
 
События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2768
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5250
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5606
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 5120
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 14038
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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