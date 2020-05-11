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|Просто запрещают умирать от коронавируса
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Лилия Яппарова
16.05 01:24 |
233
(«Медуза»)
|Владимир Путин 11 мая отменил режим «нерабочих дней». Как и когда именно снимать карантин в регионах, должны решать губернаторы, основываясь на эпидемиологической статистике. На совещании у президента в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова с гордостью заявила, что уровень летальности от COVID-19 в России — в 7,4 раза ниже мирового. Демографы говорят, что это повод не для гордости, а для расследования. Тему аномально низкой летальности коронавируса в России уже обсуждают мировые СМИ: они пришли к выводу, что проблема — в методике учета смертей. Однако корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова выяснила, что эта методика позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от коронавируса — чтобы приукрасить статистику в регионах. Врачи и демографы рассказали ей, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов — и как из федеральной статистики заражений и смертей выпал целый город физиков-ядерщиков.
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|Олег Сальманов 19.05 23:27 | 292
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|Мне на ИП от налоговой пришел штраф. Небольшой, на 500 рублей. Я удивился - вроде бы не за что. Полез смотреть за что...
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|www.facebook.com 19.05 23:24 | 297
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|Моей подруге с двухсторонним воспалением за вчерашний день пришло штрафов на 12 тысяч рублей от "Социального мониторинга"
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|www.facebook.com 19.05 15:16 | 274
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|Моего отца кладут в палату, где за соседней дверью лежит пациент с подтвержденным ковидом. У моего папы проходная палата, дверь в соседнюю открыта. При этом в больнице туалет общий на этаже. То есть даже если отец приехал в больницу без ковида, там он его подцепит обязательно
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|www.facebook.com 18.05 17:41 | 498
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|Таких заболевших, которые до последнего будут уклоняться от официальной медицины, чтобы не попадать в ее жернова, под цифровой колпак, круглосуточный мониторинг, принудительную вакцинацию, чипизацию и прочий ужас - таких уклонистов все больше
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|Oleg Kozyrev 17.05 18:40 | 524
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|Сейчас в России официально умерших от ковида - 2 631 . Если следовать логике статистики, то к ним можно предположить + 20-30 тысяч смертей тех, кого записали во внебольничную пневмонию
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|www.facebook.com 17.05 12:31 | 1537
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|Мой папа заболел коронавирусом, пролежал 11 дней на ИВЛ и скончался на этой неделе. Вчера я его похоронил. Я не хочу никого ни в чём обвинять
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|www.facebook.com 16.05 15:25 | 489
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|Мой муж в деревне Тверской обл., где у нас дом, сегодня сломал ногу. В нескольких местах, со смещением. Все врачи отказали ему в помощи. В результате вызвали батюшку...
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|Sergei Medvedev 13.05 12:06 | 764
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|Это история не на месяц и даже не на год, оба исследования осторожно говорят о двухлетнем периоде, середина или конец 2022. Только тогда, через серию вспышек, мы будем приближаться к популяционному иммунитету в 55% населения
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|Natalia Oss 13.05 12:00 | 649
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|Всем желаю здоровья и долгих лет, но то, что одни не могут попасть в больницу, добиваются скорых, анализов, КТ, а другие едут в Коммунарку (и не только) по желанию, меня возмущает
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|www.facebook.com 12.05 00:40 | 646
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|Я в бешенстве! У меня всё в полном порядке с документами! Откройте мне пропуск! Дайте выйти на работу и заработать хоть какие-то деньги для существования!
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