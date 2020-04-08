Сайт «Вестей» рассказывает о заявлении президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт», члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1»:

«В научном мире продолжается дискуссия: может ли коронавирус быть создан искусственно или это естественная природная мутация. В России не нашли основания считать, что COVID-19 создан искусственно, но, если один вирус смог посадить всю планету на карантин, значит, мы не контролируем ситуацию. Так считает Михаил Ковальчук.

По мнению профессора, коронавирусу удалось полностью остановить всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления планетой, работающий на животном страхе смерти. „Коронавирус всеобъемлющий, и это идеальная система для управления и любых изменений в мире”.

Владимир Ковальчук считает, что США совершили роковую ошибку, за которую теперь расплачиваются. „У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем. Они включили систему истребления ресурсов и думали, что ее можно наращивать вечно. Но такое невозможно”, — отметил он.

США и Запад создали промзону вне собственных границ, они сбросили туда старые технологии, которые ведут мир к ресурсному коллапсу.

Ученый считает, что мир сейчас стоит на распутье: „Американский путь — античеловеческий. Но у нас иная ситуация. Мы огромная богатейшая страна. Нам надо спокойно освоить свои богатства и идти своим путем”.

По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.

„Мы должны быть разумными и помнить, что во всем мире идет процесс сокращения народонаселения. Он идет абсолютно четко, под разными вывесками. Он мало кому понятен, но идет уже 50 лет. Мы находимся в уникальной ситуации, поэтому мы должны опомниться”, — заключил ученый».