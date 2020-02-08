10 февраля — день оглашения приговора по делу «Сети» в Пензе. Девять месяцев тройка судей Приволжского окружного военного суда (террористические дела рассматривают военные суды) выслушивала доказательства сторон. Андрей Чернов. Фото: «7х7» Пока шел процесс, Приволжский военный суд сменил вывеску и с 1 октября прошлого года стал Центральным окружным военным судом (вступил в силу закон, который привел систему военных судов в соответствие с названиями военных округов. — Ред.). В остальном все осталось по-прежнему. Приговор вынесут в отношении семи пензенских антифашистов — Василия Куксова, Михаила Кулькова, Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова и Ильи Шакурского. Михаил Кульков. Фото из личного архива Им вменяют организацию и участие в террористическом сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). Отдельно Шакурского, Пчелинцева и Куксова обвиняют в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). А Кулькову, Иванкину и Чернову еще инкриминируют покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК). Аналогичное дело «Сети» в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова выделили в отдельное производство и рассматривают в Московском окружном военном суде в Санкт-Петербурге. По версии ФСБ, антифашисты планировали свергнуть власть насильственным путем. Для этого они создали на территории Москвы, Петербурга, Пензенской области и других российских регионов боевые ячейки для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». Что не так с доказательствами и почему мы не верим следствию? 1. А была ли «Сеть»? Первым задержанным по делу в середине октября 2017 года в Пензе стал студент Егор Зорин. Ему изначально вменили участие в террористическом сообществе. Зорин подписал явку с повинной и дал показания на других фигурантов. Собственно, с его признаний и началось дело. В сентябре 2018 года преследование в отношении Зорина прекратили. Василий Куксов. Фото: «7х7» «Зорин запуганный, я считаю. Он тоже находился в СИЗО, и нас как-то везли на следственные действия в одном «стакане» автозака. Он говорил, что его пытали током. Сказал: «Я не рассказываю никому, и ты не говори. А то они [фээсбэшники] и к тебе придут». Поэтому для меня все очевидно. Зорину можно было зачитать что угодно, и он бы подтвердил», — рассказал про Зорина подсудимый Василий Куксов. После показаний Зорина задержали Илью Шакурского, а потом и всех остальных. Среди них был и Игорь Шишкин. Он также дал признательные показания и рассказывал следствию о роли каждого участника «Сети». Шишкин о пытках не заявлял, но в отчете ОНК сказано, что у него была сломана нижняя стенка глазницы, на теле синяки и следы, похожие на ожоги от тока. Шишкин полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и получил 3,5 года колонии. Других доказательств, что такая организация действительно существовала, нет. Подсудимые считают, что название «Сеть» появилось в кабинетах пензенского ФСБ, когда уголовное дело только начинали раскручивать. Дмитрий Пчелинцев в интервью «Новой» «Нас обвиняют в том, что мы «планировали спланировать» (именно так) что-то, а что — толком никому непонятно. В 2017-м по всей стране задерживали участников «Артподготовки» (движение Вячеслава Мальцева, запрещено в РФ), а они правые. Нас сначала заставляли сознаться в причастности к «05.11.2017», но когда им стало ясно, что антифашисты левые, а не правые, планы ФСБ поменялись: мы были и членами ИГИЛ (запрещена в РФ), и YPG (Курдские отряды самообороны), и ФБК. Совсем у них не клеилось. Везде у них были «анархические государства» и прочие непотребства. Потом они придумали «час Ч», который якобы подразумевает свержение Путина. Никакой конкретики добавить в дело так и не удалось».