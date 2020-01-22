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Нелюбовные отношения
Нелюбовные отношения
Андрей Плахов
22.01 16:28 |  число просмотров 522
(«Коммерсант»)

Андрей Звягинцев, один из самых авторитетных и международно успешных российских режиссеров, после фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» начал разработку двух новых проектов. Однако он столкнулся не только с отсутствием госфинансирования, но и с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.

Представьте себе: поступает информация, что Стивен Спилберг не может осуществить ни один из своих проектов, ибо все продюсеры отказываются работать с ним из опасения, как бы режиссер не затронул слишком острые темы. Нет, скажете вы, такое невозможно: во-первых, Спилберг сам себе продюсер, во-вторых, никаких особенно острых тем он не поднимает, в-третьих, Америка как-никак свободная страна.

Ну хорошо, пусть это будет не Америка, а Италия и не Спилберг, а, например, Паоло Соррентино. Взявшись за очередную серию про римского папу, режиссер получил такой втык от Ватикана, что все «независимые» продюсеры стали делать вид, что с ним не знакомы, а уже отснятые серии проекта выбросили в мусорное ведро.
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