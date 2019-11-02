В прошлом году Россию посетили около 1,25 млн туристов из КНР. Это примерно 1% от общего числа выехавших за рубеж китайцев, но на отечественном рынке они заметные игроки. Теневая индустрия гостеприимства для граждан Поднебесной активно развивается уже четыре года, но на федеральном уровне на нее обратили внимание только в сентябре после «китайского коллапса» в музеях Санкт-Петербурга. “Ъ” разобрался, как устроен этот бизнес.



Запретный город на Фрунзенской В первой половине дня на Фрунзенской набережной в Москве можно встретить десятки туристических групп из Китая. В этом районе нет особенных достопримечательностей, но вся улица заставлена автобусами. Китайцев привозят в ювелирные магазины, которых на улице шесть. Не в составе туристической группы попасть можно только в один из них. В остальные не пропускают охранники: говорят, что это частная галерея, принимающая только «по заявкам». Или молча вешают табличку «учет». Окна магазинов закрыты непрозрачной пленкой. Местные жители утверждают, что эти магазины, как и толпы туристов из Китая, появились в 2017 году.