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Блогеры против: Аэрофлот
1.11 число просмотров 55481 число записей 116
 
Блогеры против: транспортная политика в Москве
21.10 число просмотров 3125 число записей 10
 
Блогеры против: РЖД
21.10 число просмотров 55813 число записей 143
 
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22.09 число просмотров 9795 число записей 14
 
Как голосовать 8 сентября
8.09 число просмотров 1355 число записей 14
 
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По системе "все свои"
По системе "все свои"
Марина Бочарова, Никита Щуренков, Михаил Коростиков
2.11 13:15 |  число просмотров 78
(«Коммерсант»)

В прошлом году Россию посетили около 1,25 млн туристов из КНР. Это примерно 1% от общего числа выехавших за рубеж китайцев, но на отечественном рынке они заметные игроки. Теневая индустрия гостеприимства для граждан Поднебесной активно развивается уже четыре года, но на федеральном уровне на нее обратили внимание только в сентябре после «китайского коллапса» в музеях Санкт-Петербурга. “Ъ” разобрался, как устроен этот бизнес.

Запретный город на Фрунзенской

В первой половине дня на Фрунзенской набережной в Москве можно встретить десятки туристических групп из Китая. В этом районе нет особенных достопримечательностей, но вся улица заставлена автобусами. Китайцев привозят в ювелирные магазины, которых на улице шесть.

Не в составе туристической группы попасть можно только в один из них. В остальные не пропускают охранники: говорят, что это частная галерея, принимающая только «по заявкам». Или молча вешают табличку «учет». Окна магазинов закрыты непрозрачной пленкой. Местные жители утверждают, что эти магазины, как и толпы туристов из Китая, появились в 2017 году.
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Посты дня
Присылают мне на рецензирование статью
www.facebook.com    2.11 19:34 |  число просмотров 196
Присылают мне на рецензирование статью Батюшки святы! Мошенник, черт побери, в статусе кандидата наук и доцента вставил в нижнем регистре между словами другие слова. Мелким шрифтом. 100% оригинальности!
 
В Беслане отпраздновали 130-летие Школы №1
blogЭлла Кесаева    2.11 13:02 |  число просмотров 208
В Беслане отпраздновали 130-летие Школы №1 Дальше ученики, руководимые учителями, продолжили "праздник" танцами. Гостей водили по музеям, упоминая об "омерзительных фильмах, которые вышли на 15 годовщину трагедии"
 
Смерть приходит волной
blogEkaterina Chistyakova    1.11 23:17 |  число просмотров 289
Смерть приходит волной Ребенку не могут выполнить за госсчет ТКМ, потому что его код диагноза отсутствует в соответствующем приказе. Вместо флударабина для внутривенного введения врачам предлагают воспользоваться таблетками, а многие лекарства и вовсе уходят с рынка
 
Теперь срок и за просмотр роликов дают...
blogAlexey Orlov    1.11 22:19 |  число просмотров 499
Теперь срок и за просмотр роликов дают... Установлено, что с октября 2018 года по май 2019 года подсудимый смотрел канал на YouTube, на котором «содержалось описание социально-политического конфликта в виде недовольства сторонников свержения власти»
 
Я в шоке, как и вы
blogBoris Titov    1.11 21:54 |  число просмотров 330
Я в шоке, как и вы От приговора, вынесенного Андрею Каковкину районным судом Ростова-на-Дону. Мы два года поддерживали Андрея. Благодаря «лондонскому списку» Каковкин смог вернуться на родину и защищать себя, находясь дома, на свободе, а не в СИЗО
 
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В общем, знакомьтесь
www.facebook.com    1.11 21:17 |  число просмотров 366
В общем, знакомьтесь Назарова Алла Михайловна. Как бы судья. Как бы Верховного суда
 
Патамушта империя и великая держава?
www.facebook.com    31.10 08:25 |  число просмотров 644
Патамушта империя и великая держава? А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна
 
Моя 70-летняя мама всю жизнь собирала деньги для сына-инвалида
www.facebook.com    28.10 12:03 |  число просмотров 951
Моя 70-летняя мама всю жизнь собирала деньги для сына-инвалида Суд арестовал все счета моей матери по делу ФБК и вменил ей долг в 75 миллионов
 
Почему это представители патриаршей комиссии против закона о домашнем насилии?
blogAlena Popova    28.10 11:32 |  число просмотров 1036
Почему это представители патриаршей комиссии против закона о домашнем насилии? Перечисляю ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЕ и СТАВШИЕ публичными случаи домашнего насилия со стороны священников
 
События
Мы - Иван Голунов
10.06 |  число просмотров 3157
Мы - Иван Голунов
Журналист Иван Голунов отпущен на свободу, уголовное дело против него прекращено, в отставке несколько причастных к его делу полицейских.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 3211
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 4138
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 2904
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 4184
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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