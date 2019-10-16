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Кому дан приказ
Кому дан приказ
Наталья Козлова
16.10 14:20 |  число просмотров 289
(«Российская газета»)
В июне этого года "Российская газета - Неделя" опубликовала расследование о новой разновидности мошенничества. Мы в той публикации высказали предположение, что этот вид обмана грозит серьезными проблемами буквально каждому россиянину. К сожалению, мы не просто оказались правы, описанная афера в действительности гораздо больше и шире, чем можно было ожидать.
  Новая форма взыскания долгов оказалась очень опасной для законопослушных граждан. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Новая форма взыскания долгов оказалась очень опасной для законопослушных граждан. Фото: Сергей Михеев/ РГ

А теперь все по порядку. В прошлой июньской публикации мы рассказали историю москвички Валентины Ивановны. Пожилая женщина дома зашла на сайт госуслуг, чтобы проверить, нет ли у нее неоплаченных штрафов ГИБДД. Штрафов не было, зато был долг по уплате госпошлины в 4075 рублей в пользу налоговой инспекции N 13 города Каменск-Шахтинского Ростовской области. Валентина Ивановна никогда не была в этом городе, и долгов там у нее точно быть не могло. Наша читательница попросила редакцию помочь.

"Оказалось, что некий гражданин Туниян В.Ю. написал заявление о вынесении судебного приказа о взыскании долга по расписке, якобы написанной мной. По информации из судебного участка, долг у меня перед незнакомцем составляет 465 000 рублей. Вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. Мне удалось узнать в судебном участке N 3 Донецкого района Ростовской области, что в реквизитах должника по исполнительному листу в части взыскания госпошлины указаны именно мои паспортные данные. Не соответствует действительности лишь адрес регистрации. Я живу и прописана в Москве на улице Немчинова, а в судебных документах значится, что я прописана в городе Донецке Ростовской области на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Но я там никогда прописана не была, да и в городе Донецке никогда не бывала", - написала в редакцию "Российской газеты" Валентина Ивановна.

Новая дерзкая афера в Донецке, по нашему мнению, реально опасна для рядовых граждан. Объясним, почему: мошенник каким-то образом получает данные паспорта незнакомого человека и приносит в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ и поддельную расписку, что владелец паспорта ему должен. Проверять, настоящая ли расписка, в суде не будут. Просьба о вынесении судебного приказа означает, что, собственно, никакого суда не будет. Стороны, соответственно, также не извещают. Поэтому о том, что человек кому-то должен на другом конце страны, пострадавший даже не узнает, пока с его счетов не исчезнут деньги. Готовый судебный приказ заявитель сам относит в банки, чтобы те посмотрели, нет ли у них счета этого липового должника, и спокойно, не ставя хозяина счета в известность, списывают деньги и отдают их мошеннику. Когда человек увидит пропажу средств или что деньги стали уходить с того же пенсионного счета, будет поздно.

Готовя первую публикацию, редакция не представляла масштаб обмана.

В нашем случае с Валентиной Ивановной, когда она на сайте донецкого мирового суда нашла сообщение о "своем" судебном приказе, оказалось, что все сроки для обжалования судебного приказа, естественно, вышли. Валентина Ивановна с помощью редакции написала в судебный участок N 3 незнакомого для нее города заявление с просьбой восстановить сроки для обжалования такого решения. В итоге судебный приказ отменили. Московская полиция приняла у Валентины Ивановны заявление о мошенничестве и отправила в Ростовскую область. Оттуда заявление спустили в Донецк.

В Донецке полиция возбудила уголовное дело. Корреспонденту "РГ" руководитель следствия полковник Галина Ковтун рассказала, что следствие идет. Оперативники искали Тунияна и даже навестили его мать. Та рассказала, что сына давно не видела, он сидит в местах лишения свободы.

Редакция ждала окончания расследования в Донецке, чтобы понять, кто воспользовался именем Тунияна, чтобы принести в судебный участок поддельную расписку, или этот человек в афере участвует сознательно.

В липовой расписке было сказано, что московская пенсионерка якобы прописана в Донецке, на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Иначе иск бы в местном судебном участке не приняли. Мы попросили коллег из газеты "Донецкий рабочий" найти этот адрес. Оказалось, что дом 74 на проспекте Мира снесли семь лет назад и там никто не может проживать или быть зарегистрированным. Как же так получилось, что в суде небольшого города об этом никто не знал, вынося решение по "должнику"? Редакции в донецком судебном участке на этот вопрос никто не ответил, просто молча отменили судебный приказ.

А пока мы ждали конца донецкого расследования, столичной пенсионерке пришел еще один судебный приказ из судебного участка N 5 города Таганрога. Мировой судья Волков А.А. вынес решение - взыскать с Валентины Ивановны 499 тысяч рублей по иску того же гражданина Тунияна. "Прописали" мошенники на этот раз женщину в Таганроге на улице Чехова, дом 333, квартира 44. Судя по дате, судебный приказ в Таганроге издали на второй день после донецкого судебного приказа. Редакция обратилась к руководителю Таганрогского городского суда с вопросом, а как были приняты документы от гражданина, который находится в заключении? А главное - кто приказ забрал, ведь это может сделать лишь тот, кто обратился в суд.
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